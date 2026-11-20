По предварительным данным, 19 ноября 30-летняя девушка за рулем Lada Granta двигалась по дороге Магнитогорск — Белорецк. Она выехала на встречную полосу в разрешенном месте и не справилась с управлением. Автомобиль врезался в машину Lada Iskra под управлением 45-летней гражданки. В результате ДТП водитель первого транспортного средства погибла на месте. Владелицу второго автомобиля доставили в медицинское учреждение.