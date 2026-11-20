Мэрия Челябинска потратит 250 млн рублей на ремонт путепровода по улице Морской
Администрация Челябинска потратит около 250 млн рублей на капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями на ул. Морской в Металлургическом районе Челябинска. Информация о соответствующих торгах размещена на портале госзакупок.
Начальная цена контракта — чуть более 263 млн руб., сроки выполнения работ — до 31 июля 2028 года. Всего на участие в аукционе было подано две заявки: одна на сумму 248,75 млн руб., вторая — на сумму 250,07 млн руб.
Победитель аукциона станет известен сегодня.