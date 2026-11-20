Операторы складов просят ФТС разъяснить правила легализации морских контейнеров
Национальная организация контейнерных складов (НАОКС) обратилась в Федеральную таможенную службу (ФТС) с просьбой разъяснить порядок подтверждения заводского изготовления и технических характеристик морских контейнеров, ввезенных в Россию как самостоятельный товар. Об этом говорится в письме организации от 6 ноября (есть у “Ъ”). В ФТС подтвердили “Ъ” получение обращения, пояснив, что ответ находится в процессе подготовки и будет направлен в установленные сроки.
В своем письме НАОКС просит рассмотреть ситуацию, в которой у собственника контейнера нет первоначального паспорта изготовителя, а получить дубликат невозможно. Владельцы складов обычно покупают такие контейнеры у логистов и терминалов, которые не востребованы для экспорта, говорят в НАОКС. Обычно это резервуары из Китая, в которых товар прибыл в Россию. Альтернативным сценарием их использования там называют утилизацию на металлолом.
Достоверной оценки рынка контейнерных складов нет. Основатель N. Trans Lab Мария Никитина говорит, что в Москве и Подмосковье речь идет о 30–40 операторах, эксплуатирующих 10–15 тыс. контейнеров, до 200 тыс. кв. м. В НАОКС совокупный оборот российского рынка контейнерных складов оценивают в 2,5–3 млрд руб. в год. Такие площадки, по словам госпожи Никитиной, обычно запускает малый и средний бизнес. У арендаторов объекты пользуются спросом: их заполняемость достигает 90%. Спрос формируют торговые компании, продавцы маркетплейсов, ремонтные организации, говорит Мария Никитина. Помещение в 30 кв. м, по словам эксперта, стоит в среднем 13,9–19,9 тыс. руб. в месяц, заметно дешевле классического склада.