Квартальный ВВП стран ОЭСР замедлился в третьем квартале до средних 0,6%
Рост ВВП стран—участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, 38 экономик) замедлился в третьем квартале до средних 0,6% с 0,7% во втором, следует из опубликованной 19 ноября статистики организации. В годовом выражении рост общего ВВП этих государств в третьем квартале остался на уровне предыдущих трех месяцев — 1,9%.
Темпы увеличения ВВП стран «Большой семерки» (G7) в третьем квартале также остались на уровне второго — 0,5%. Рост в основном сдерживало сокращение объемов чистого экспорта. В Канаде темпы увеличения ВВП замедлились с 0,8% во втором квартале до 0,3% в третьем, в Германии — с 0,3% до 0,2%.
Наибольший рост ВВП в третьем квартале среди стран ОЭСР зафиксирован в Ирландии — 5,5% после 10,2% во втором квартале. Одной из немногих крупных стран ОЭСР, у которых ВВП в третьем квартале сократился, стала Франция (минус 0,1% после нулевого роста в апреле—июне). Более же всего ВВП сократился в Литве (минус 1% после роста на 1,4% во втором квартале).