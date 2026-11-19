Наибольший рост ВВП в третьем квартале среди стран ОЭСР зафиксирован в Ирландии — 5,5% после 10,2% во втором квартале. Одной из немногих крупных стран ОЭСР, у которых ВВП в третьем квартале сократился, стала Франция (минус 0,1% после нулевого роста в апреле—июне). Более же всего ВВП сократился в Литве (минус 1% после роста на 1,4% во втором квартале).