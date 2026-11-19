Программа ярославского телеканала «ЯПервый» победила в конкурсе «ТЭФИ-Регион»
Программа «День в событиях» ярославского телеканала «ЯПервый» получила бронзового «Орфея» на всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Программа победила в номинации «Ежедневная информационная программа для городов от 300 тысяч до миллиона жителей». Церемония награждения прошла в Ярославском театре юного зрителя.
На конкурс поступило более 600 заявок. В число 60 финалистов вошли два телеканала из Ярославской области — «ЯПервый» и «Рыбинск-40».
В этом году «ТЭФИ-Регион» и телеканал «ЯПервый» отмечают 25-летие. Ярославская область принимает финал конкурса второй год подряд. В 2025 году «ЯПервый» стал победителем в номинации «Репортер».