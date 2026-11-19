МУГИСО присоединит типографию в Реже к Первоуральской типографии
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) реорганизует Первоуральскую типографию путем присоединения к ней Режевской типографии в целях «сохранения их эффективной деятельности». За внесение соответствующих изменений в программу управления государственной собственностью региона до 2028 года проголосовали все 43 депутата Законодательного собрания Среднего Урала, присутствовавшие на заседании.
В ходе заседания и.о. главы ведомства Ирина Снеткова пояснила, что организации на протяжении нескольких лет «показывают отрицательный финансовый результат». «Целесообразно осуществить укрупнение бизнес-процессов, что позволит сократить издержки и выйти на положительный финансовый результат. Главное, что мы сохраняем рабочие места в Режевском округе»,— заверила она.