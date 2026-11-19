По мнению замглавы аппарата правительства Сергея Вельмяйкина, подход, при котором интенсивность проверок зависит от уровня потенциального риска, себя полностью оправдал. По данным Минэкономики, эффективность проверок (доля выявивших нарушения) в 2025 году составила 63,3%. По индикаторам риска отступления от обязательных требований показатель уже несколько лет держится на уровне, близком к 90%. При снижении числа проверок (в 2025 году — 290 тыс. против 1,5 млн в 2019-м) их эффективность растет.