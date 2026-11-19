От налога на пассивные доходы освободили доходные ПИФы
В числе поправок к Налоговому кодексу и отдельным законодательным актам РФ, принятых Госдумой во втором чтении на заседании 19 ноября, были изменения, касающиеся регулирования операций с паевыми инвестиционными фондами. Налогоплательщиками в отношении пассивных доходов, полученных в ходе доверительного управления, становятся только закрытые и интервальные ПИФы, паи которых предназначены для квалинвесторов. Ставка налога установлена в размере 15%. По оценке Минфина, новый налог в 2027 году должен принести в бюджет дополнительно 100 млрд руб. Фактическая величина может быть и больше: в 2025 году пассивный доход только в ЗПИФах для квалинвесторов составил 1,7 трлн руб., что при ставке 15% дает 255 млрд руб. налога.
В новой редакции в пассивный доход была включена прибыль от погашения паев, которыми владеют закрытые и интервальные ПИФы. «Зачет в фондах-"матрешках" не предусмотрен. Налог возникает даже в том случае, когда квальный фонд владеет паями ОПИФа и БПИФа»,— отмечает руководитель направления по взаимодействию с госорганами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский. По словам заместителя гендиректора УК «РВМ Капитал» Алексея Володарского, такой корректировкой Минфин, по сути, ввел заградительные налоги для каскадов ЗПИФов.
Ключевым изменением стало исключение уплаты налога ПИФами, которые осуществляют регулярную выплату владельцам паев не менее 90% дохода от доверительного управления, осуществляемого не реже одного раза в год. Тем самым были частично удовлетворены предложения управляющих компаний исключить из нового налога рентные фонды недвижимости. Как отмечает собеседник “Ъ” на рынке, «отрасль просила сделать лимит в размере 70–75%, так как в ряде фондов расходы могут доходить до 25–30% от получаемого регулярного дохода».