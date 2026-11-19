В числе поправок к Налоговому кодексу и отдельным законодательным актам РФ, принятых Госдумой во втором чтении на заседании 19 ноября, были изменения, касающиеся регулирования операций с паевыми инвестиционными фондами. Налогоплательщиками в отношении пассивных доходов, полученных в ходе доверительного управления, становятся только закрытые и интервальные ПИФы, паи которых предназначены для квалинвесторов. Ставка налога установлена в размере 15%. По оценке Минфина, новый налог в 2027 году должен принести в бюджет дополнительно 100 млрд руб. Фактическая величина может быть и больше: в 2025 году пассивный доход только в ЗПИФах для квалинвесторов составил 1,7 трлн руб., что при ставке 15% дает 255 млрд руб. налога.