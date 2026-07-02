Оборона с отмыванием

Как стало известно “Ъ”, до суда дошли новые уголовные дела участников строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной в Курской области. На скамье подсудимых вновь окажутся бывший глава региональной корпорации развития Владимир Лукин, экс-депутат облдумы Максим Васильев и двое предпринимателей. Все они ранее были приговорены к различным срокам за растрату более 150 млн руб. при возведении оборонительных сооружений. Теперь их и депутата совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяну Бондаренко обвиняют в отмывании похищенных денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лукин

Фото: пресс-служба судов Курской области Владимир Лукин

Фото: пресс-служба судов Курской области

В Ленинский райсуд Курска поступили уголовные дела в отношении бывшего главы корпорации развития региона Владимира Лукина, экс-депутата областной думы Максима Васильева, а также предпринимателей Виталия Синьговского и Андрея Воловикова. Согласно картотеке дел, им вменяется в вину легализация преступных доходов в составе группы лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Владимира Лукина правоохранители считают организатором этого преступления. Также до суда дошло дело депутата совета ДНР Татьяны Бондаренко, которую обвиняют еще и в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

На этой неделе материалы распределили трем судьям: дела заключивших сделки со следствием Васильева и Синьговского будут рассматривать отдельно. Даты первых заседаний пока не назначены. Официально в правоохранительных органах не сообщали о завершении расследования. В суде “Ъ” сказали, что вся информация доступна на сайте.

По информации источника “Ъ”, знакомого с делом, оно касается денег, которые были похищены при строительстве оборонительных сооружений.

В 2022 году в Курской области началось возведение так называемой засечной черты, на которую федеральный бюджет выделил более 19 млрд руб. Защитные сооружения — рвы, блиндажи, огневые точки и опорные пункты — должны были быть построены менее чем за год, но работы так и не завершились. В августе 2024 года вооруженные силы Украины смогли занять часть Курской области, а затем были выбиты российской армией.

Проверка Генпрокуратуры показала, что при строительстве, которое финансировалось через областное АО «Корпорация развития Курской области», участники похитили более 4 млрд руб. Вместо строительства защитных сооружений подрядчики создавали видимость работ и с помощью фиктивных договоров на поставку строительных материалов и оборудования выводили бюджетные деньги. Надзор установил, что должностные лица покрывали их, получая откаты с контрактов.

Как рассказывал “Ъ”, 530 млн руб. были потрачены участниками строительства на покупку недвижимости и автомобилей.

По иску прокуратуры суд в Курске взыскал всю сумму ущерба с нескольких бывших сотрудников корпорации и предпринимателей, в том числе с Владимира Лукина и Максима Васильева. Впоследствии они были признаны виновными в растрате более 150 млн руб. на возведении участка оборонительных сооружений в Глушковском районе.

Не признавший вину Владимир Лукин получил девять лет колонии. Максим Васильев благодаря сделке со следствием был приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы. Виталию Синьговскому, который дал следствию показания на других участников хищения в Глушковском районе, было назначено четыре года, а Андрею Воловикову, отрицавшему вину,— восемь с половиной лет.

Всего за хищения при строительстве оборонительных сооружений в Курской области были осуждены 13 человек.

Активное расследование их уголовных дел МВД вело в 2024–2025 годах. Последней задержанной по делу, о которой сообщалось, стала Татьяна Бондаренко, которая до избрания в совет депутатов ДНР в 2023 году занималась бизнесом и политикой в Курске. В 2021–2022 годах она безуспешно баллотировалась в областную думу и городское собрание от «Новых людей» и Партии пенсионеров.

В октябре прошлого года Татьяну Бондаренко задержали и заключили под стражу в Москве по обвинению в растрате 14 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений. Следствие считает, что она не только участвовала в выводе денег, но и приобретала на них объекты недвижимости. Сама Татьяна Бондаренко вину отрицает.

Сергей Толмачев, Воронеж