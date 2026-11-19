Днем над Крымом и Черным морем сбили БПЛА
В течение дня 19 ноября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты сбили в период с 8:00 до 20:00 мск. Помимо Крыма и Черного моря, дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Орловской областями.
Также сообщалось о работе систем ПВО в ночь на 19 ноября. За это время российские военные уничтожили 53 беспилотника над российскими регионами, в том числе на территории Южного федерального округа.
Ранее власти Краснодарского края ввели запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения также распространяются на публикацию сведений о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Максимальный размер взыскания для граждан составляет 300 тыс. руб.