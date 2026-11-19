На пересечении улиц Дзержинского и Морозова даже после работы спецтехники удалось лишь частично отвести воду с проезжей части, полный сход воды потребует времени. На Мариупольском шоссе и улице Театральной из-за интенсивности осадков расчистку пришлось проводить повторно. Как только обстановка стабилизируется, ливневую канализацию детально осмотрят, чтобы выявить причину некорректной работы системы.