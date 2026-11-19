Ливневая канализация Таганрога не справляется с потоками воды
Из-за непрекращающихся осадков и ветра в Таганроге ливневые системы не справляются с интенсивными потоками воды. По всему городу специалисты расчищают решетки ливневых систем, сообщила глава администрации Светлана Камбулова.
На пересечении улиц Дзержинского и Морозова даже после работы спецтехники удалось лишь частично отвести воду с проезжей части, полный сход воды потребует времени. На Мариупольском шоссе и улице Театральной из-за интенсивности осадков расчистку пришлось проводить повторно. Как только обстановка стабилизируется, ливневую канализацию детально осмотрят, чтобы выявить причину некорректной работы системы.
Работы по упавшим деревьям продвигаются: на улице Москатова, 17 спил завершен — порубочные остатки вывезут до конца недели. На пересечении улиц Ломоносова и Комарова дерево убрано с проезжей части, вывоз остатков также запланирован до конца недели. На улице Лизы Чайкиной, 132 специалисты уже приступили к устранению аварийной ситуации.