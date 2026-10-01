Агента украинской разведки под псевдонимом Нуар приговорили к 17 годам колонии

Запорожский областной суд приговорил к 17 годам в колонии общего режима 65-летнюю местную жительницу Любовь Плахину, которая сотрудничала с украинской военной разведкой и оборудовала для нее восемь тайников с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщину задержали на территории Мелитопольского района сотрудники УФСБ России по Запорожской области. В отношении нее возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатки.

Следствие установило, что подозреваемая была завербована Главным управлением разведки Минобороны Украины в 2022 году и действовала под псевдонимом Нуар. Связь с куратором она держала в мессенджере Signal. Женщине присылали координаты на «посылки» со взрывчаткой и оружием, которые ВСУ сбрасывали с помощью БПЛА, а она их перепрятывала в новые схроны. Помимо реального срока ей назначен штраф в размере 350 тыс. руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь