В Крыму приостановили запуск морской линии в Тамань из-за шторма
Запуск морской пассажирской линии между портами Крым и Тамань приостановили из-за штормового предупреждения. Об этом сообщает оперштаб Крыма.
По словам министра транспорта республики Арсения Козловского, катера для перевозки пассажиров через Керченский пролив готовы к работе. Однако расписание рейсов объявят позднее — после улучшения погодных условий.
Отмечается, что пока пассажиры могут воспользоваться автобусным и железнодорожным сообщением.