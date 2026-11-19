В 2026 году, согласно порталу ГИС «Торги», аукцион на комплексное развитие территории площадью 8,75 га в Трусовском районе (в границах переулка Грановского, улиц Молдавской, Каштановой и Вербовой) проводили трижды. Первый конкурс стартовал в феврале с начальной ценой 36,9 млн руб. и завершился в марте, однако ни одной заявки подано не было. Второй объявили в июле с начальной ценой более 60 млн руб., последний раз за ту же сумму — в октябре. Согласно протоколу от 11 ноября, никто так и не принял участие в торгах. Во всех случаях отклоненных заявок не было.