Главу астраханского Агентства по ипотеке подозревают в особо крупной взятке
ООО «Агентство по жилищному строительству и ипотеке Астраханской области» зарегистрировано в 2022 году на ул. Набережной реки Царева, 1, офис 5. Права учредителя осуществляет минимущества региона (вклад в уставный капитал 60 млн руб.). С 2022 года кресло гендиректора занимает Антон Бондарев. Агентство работает в сфере предоставления денежных ссуд под залог недвижимого имущества. В 2025 году выручка снизилась на 68% до 3,2 млн руб., компания впервые понесла убытки в 11 млн руб.
В 2026 году, согласно порталу ГИС «Торги», аукцион на комплексное развитие территории площадью 8,75 га в Трусовском районе (в границах переулка Грановского, улиц Молдавской, Каштановой и Вербовой) проводили трижды. Первый конкурс стартовал в феврале с начальной ценой 36,9 млн руб. и завершился в марте, однако ни одной заявки подано не было. Второй объявили в июле с начальной ценой более 60 млн руб., последний раз за ту же сумму — в октябре. Согласно протоколу от 11 ноября, никто так и не принял участие в торгах. Во всех случаях отклоненных заявок не было.