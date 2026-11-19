Объем хищений со счетов юрлиц снизился впервые в истории наблюдений
Согласно данным Банка России, в третьем квартале 2026 года объем банковских операций без добровольного согласия клиентов составил 7,25 млрд руб., сократившись на 1,4% за квартал и на 11,3% за год. Снижение мошеннических операций продолжается четвертый квартал подряд. Но если ранее оно было связано с сокращением противоправных действий в отношении физических лиц, то в отчетном периоде объем операций сократился по отношению к юрлицам (до менее 700 млн руб.).
Снижение в основном коснулось систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) юрлиц. По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, эти системы были долгое время на вторых ролях в плане безопасности. «Снижение объемов таких хищений не очень велико, но системная зависимость прослеживается от совершенствования защиты на стороне банков и повышения грамотности пользователей — бухгалтеров и руководителей компаний»,— отмечает эксперт. Председатель комиссии по безопасности финансового рынка совета ТПП России Тимур Аитов также указывает, что крупный корпоративный клиент уже «не легкая и вкусная мишень», так как сработали многоуровневые процедуры подтверждения платежей и внутренние регламенты. В частности, как отмечает господин Музалевский, здесь сыграли роль громкие инциденты в области кибербезопасности, которые подтолкнули юрлиц уделять больше внимания защите.
В этой ситуации, по мнению экспертов, мошенники стали больше сосредотачивать фокус на физлицах. За отчетный период объем средств, похищенных у физических лиц, хотя и незначительно, но вырос (на 0,6%, до 6,56 млрд руб.).