Снижение в основном коснулось систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) юрлиц. По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, эти системы были долгое время на вторых ролях в плане безопасности. «Снижение объемов таких хищений не очень велико, но системная зависимость прослеживается от совершенствования защиты на стороне банков и повышения грамотности пользователей — бухгалтеров и руководителей компаний»,— отмечает эксперт. Председатель комиссии по безопасности финансового рынка совета ТПП России Тимур Аитов также указывает, что крупный корпоративный клиент уже «не легкая и вкусная мишень», так как сработали многоуровневые процедуры подтверждения платежей и внутренние регламенты. В частности, как отмечает господин Музалевский, здесь сыграли роль громкие инциденты в области кибербезопасности, которые подтолкнули юрлиц уделять больше внимания защите.