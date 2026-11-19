Бизнес-пан
Прокуратура взыскивает с экс-депутата доходы от предпринимательства
Противостояние бывшего депутата заксобрания региона Игоря Малых и правоохранительных органов вышло на новый этап. Прокуратура через суд намерена изъять у него около 8 млн руб., полученных в результате предпринимательской деятельности. Ранее за сдачу в аренду коммерческих площадей были досрочно прекращены его депутатские полномочия: суд счел, что, будучи депутатом на профессиональной основе, господин Малых не мог заниматься бизнесом. Сам Игорь Малых с новыми претензиями прокуратуры категорически не согласен. Эксперты отмечают, что решение о прекращении полномочий будет преюдициальным для нового спора.
2 декабря Краснокамский городской суд проведет предварительное заседание по иску прокурора Пермского края к бывшему депутату Законодательного собрания региона Игорю Малых. Согласно карточке дела, иск был зарегистрирован 5 ноября и относится к категории дел, связанных с несоблюдением ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции. Как говорят знакомые с ситуацией источники, надзорный орган намерен взыскать в доход государства с господина Малых чуть меньше 8 млн руб. По их данным, истец считает эти деньги имуществом, полученным в нарушение антикоррупционного законодательства. В частности, речь идет о доходе от предпринимательской деятельности в течение нескольких лет.
Игорь Малых в 2016–2026 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края на профессиональной основе от КПРФ. После смерти Владимира Чулошникова в начале этого года он стал заместителем фракции коммунистов в заксобрании. До избрания депутатом регионального парламента в 2004–2015 годах господин Малых был председателем земского собрания Краснокамского района.
Проверку соблюдения Игорем Малых антикоррупционного законодательства прокуратура провела в 2005 году. По ее итогам надзорный орган посчитал, что депутат нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью, который установлен для «профессиональных» парламентариев. Так, Игорь Малых был собственником нежилого здания площадью чуть больше 1 тыс. кв. м и совладельцем помещения площадью 296 кв. м. В течение нескольких лет они сдавались в аренду, и депутат получал доход, который не декларировал. Эти действия прокуратура посчитала предпринимательством и нарушением закона.
Информацию о возможных нарушениях прокуратура передала в Законодательное собрание. Проверкой занялась комиссия по контролю достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов. Оснований для мер реагирования, в том числе удаления его в отставку, комиссия не нашла. Тогда надзорный орган направил административный иск о досрочном прекращении его полномочий. В ходе рассмотрения дела господин Малых настаивал, что не занимался предпринимательской деятельностью. По его словам, он сдавал объекты в аренду как частное лицо, за что платил НДФЛ.
В июле этого года Ленинский райсуд Перми требования прокуратуры удовлетворил, досрочно прекратив полномочия господина Малых «в связи с утратой доверия». Это стало прецедентом в судебной практике, поскольку ранее в подобных случаях соответствующие решения суды обязывали вынести региональные парламенты.
Решение первой инстанции Законодательное собрание и Игорь Малых безуспешно пытались обжаловать в апелляции. 15 октября текущего года Пермский краевой суд оставил решение Ленинского райсуда без изменений. Как отметил краевой суд, депутат сдавал в аренду недвижимость коммерческого назначения на протяжении длительного времени. При этом арендная плата является для него значительным источником дохода.
Что касается процесса в Краснокамском суде о взыскании дохода, то в качестве третьего лица к участию в деле привлечена служба судебных приставов. Согласно данным исполнительных производств, 5 ноября текущего года на имущество господина Малых в пределах суммы требований прокуратуры наложен арест, тогда же был выдан исполнительный лист.
Собеседник, знакомый с позицией истца, полагает, что решение суда о прекращении полномочий депутата будет преюдициальным для спора о взыскании денег. «Вопрос лишь в их сумме»,— считает он.
Сам Игорь Малых с новыми требованиями прокуратуры категорически не согласен: «Считаю, что факт именно предпринимательской деятельности так и не был доказан. Будем бороться, других вариантов нет». Также он пояснил, что готовится оспаривать решение о прекращении полномочий в кассации.
Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов тоже считает, что решение о прекращении полномочий депутата будет преюдициальным. «Если новый иск касается тех же договоров и периодов, то установленные факты заново доказывать не потребуется. Прокурору предстоит обосновать, какие именно поступления он просит взыскать, как они связаны с нарушением запрета и как рассчитана сумма. Малых вправе спорить с этим расчетом и с правовым основанием взыскания»,— говорит юрист. По словам эксперта, подобные иски уже встречаются, но такую практику нельзя считать массовой. Он отмечает, что в июле 2026 года Верховный суд прямо указал на возможность обращения в доход государства имущества, полученного вследствие нарушения антикоррупционного запрета.
Партнер Intellect адвокат Дмитрий Зайцев говорит, что практика изъятия имущества в доход государства у экс-депутатов становится «обычным явлением». Основанием для удовлетворения исков в таких случаях является доказанность получения имущества в результате несоблюдения антикоррупционных запретов. «Это касается и доходов от его использования, причем изымается вся сумма без вычета законных затрат»,— пояснил юрист.