2 декабря Краснокамский городской суд проведет предварительное заседание по иску прокурора Пермского края к бывшему депутату Законодательного собрания региона Игорю Малых. Согласно карточке дела, иск был зарегистрирован 5 ноября и относится к категории дел, связанных с несоблюдением ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции. Как говорят знакомые с ситуацией источники, надзорный орган намерен взыскать в доход государства с господина Малых чуть меньше 8 млн руб. По их данным, истец считает эти деньги имуществом, полученным в нарушение антикоррупционного законодательства. В частности, речь идет о доходе от предпринимательской деятельности в течение нескольких лет.