В Екатеринбурге автобус № 72 начнет заезжать в Елизавет с 1 декабря
С 1 декабря автобус № 72 начнет заезжать в микрорайон Елизавет в Екатеринбурге, сообщили в администрации города.
В мэрии напомнили, что с 9 ноября на маршруте № 57, следующем в Елизавет, увеличили количество автобусов на четыре машины. Теперь к ним добавят еще два. Они будут ходить с интервалом 15–20 минут.
Автобус № 72 с 1 декабря сменит конечную остановку с Южной подстанции на Елизавет. На маршрут выйдут 10 автобусов, которые будут курсировать каждые 14–18 минут.
В результате после изменений автобусы № 57 и № 72 будут приезжать с общим интервалом примерно 8–10 минут.