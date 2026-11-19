Новые автобусы вышли на маршруты №70 и №98 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на маршруты №70 и №98 вышли новые автобусы большого класса. Теперь они будут выполнять перевозки вместе с машинами среднего класса, которые раньше были на этих маршрутах, сообщили в городской администрации.
По одному автобусу на каждый маршрут вышло накануне, сегодня две машины начнут ездить по маршруту №98, а с пятницы оба маршрута будут обслуживать по два автобуса большого класса.
Транспорт был закуплен по программе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая позволяет обновлять подвижной состав на льготных условиях. Другие автобусы в будущем будут обслуживать маршруты №47, 52, 56, 59, 60, 61, 65, 77, 81, 82, 83, 84 и 87.