Коммунальщики просят подвинуть барьеры

Ассоциация «Совет ЖКХ» предлагает отменить для концессионеров ограничение на пересмотр долгосрочных тарифов в сфере тепло- и водоснабжения — сейчас это возможно только при значительном изменении стоимости имущества регулируемой организации (на 30% и больше от балансовой). Коммунальщики утверждают, что это повысит привлекательность вложений в модернизацию сетей малых и средних населенных пунктов за счет укрупнения тарифов и установления их единых ставок на территории нескольких муниципалитетов. В Федеральной антимонопольной службе и Минэкономики считают, что инициатива нуждается в обсуждении — в частности, чтобы избежать дополнительной нагрузки на потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, ассоциация «Совет ЖКХ» направила в правительство и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложения по тарифному регулированию для компаний, осуществляющих инвестиции в ЖКХ на основании концессионных соглашений. Бизнес просит не применять к таким инвесторам действующее для всех регулируемых организаций ограничение на пересмотр долгосрочных тарифов на услуги тепло- и водоснабжения, водоотведения для населения.

Сейчас пересмотр тарифов допускается при существенном (на 30% и более) изменении стоимости имущества организации при получении активов в управление. Прежде всего, это касается крупных инвесторов, которые начинают работу в малых городах, поскольку объем локальных инвестиций часто ниже этого порога. В результате, отмечается в письме, ограничение на пересмотр тарифов не позволяет привлекать инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры в средних и малых населенных пунктах «из-за невозможности привлечь заемное финансирование под небольшие проекты и обеспечить их окупаемость».

Отмена ограничения для концессионеров, полагают в ассоциации, поспособствует укрупнению инвестпроектов при заключении концессий и установлению единых тарифов на услуги в одном или нескольких муниципалитетах. Как поясняет исполнительный директор «Совета ЖКХ» Марк Геллер, инвесторы смогут брать под управление сразу кластер муниципалитетов, а «возможность устанавливать единый тариф для одного крупного оператора сгладит абсурдные ценовые перекосы между соседними районами». Это, добавляет он, позволит выполнить задачу по привлечению 4,5 трлн руб. в модернизацию ЖКХ до 2030 года.

В ФАС “Ъ” сообщили, что предложения требуют дополнительного обсуждения, чтобы «исключить дополнительную нагрузку на потребителей и не допустить изменения тарифов». В ведомстве также добавляют, что прорабатывают механизмы поддержки концессий с учетом укрупнения инвестпроектов.

В Минэкономики заявили “Ъ”, что «концептуально поддерживают» инициативу, но она требует дополнительной проработки в части определения оптимального порога, при превышении которого потребуется пересмотр тарифа, а также круга лиц, которых коснется это изменение (только концессионеров или всех регулируемых организаций). В Минстрое сообщили о подготовке мер по снижению административных, финансовых барьеров и стимулированию инвестактивности в отрасли.

Директор по взаимодействию с органами власти ГК «Росводоканал» Сергей Кржановский полагает, что укрупнение проектов и единый тариф «снимут недовольство граждан» — за счет эффекта масштаба плата растет медленнее. Однако, подчеркивает он, инвесторам необходимы гарантии возврата вложений со стороны власти. В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) также отмечают, что такой подход «во многом необходим», но требует проработки — эффект экономии на масштабе может не сработать, поскольку имущество в присоединяемых малых городах часто в плачевном состоянии, что ведет к росту, а не снижению издержек. Поэтому, добавляют в РАВВ, «без адресной господдержки и разумной настройки предельных индексов роста платы для граждан экономика инвестпроектов останется уязвимой».

Старший консультант Kept Мария Федорова соглашается: инвесторам важна не столько возможность пересмотра тарифа, сколько предсказуемость возврата вложений — для этого необходимы синхронизация концессионного соглашения, инвестпрограммы и тарифа на старте, а также господдержка для компенсации разницы между реальным тарифом и платежеспособностью населения.

Анна Королева