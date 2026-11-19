Основанием для иска стало несоответствие стоимости приобретенной недвижимости доходам ответчиков. По данным суда, с 2002 по 2015 год Сухозадов возглавлял сочинский филиал ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ». За это время значительное количество объектов недвижимости было оформлено на него, родственников и близких знакомых. При этом, как установил суд, у этих лиц не было финансовой возможности приобрести дорогостоящие активы на законные доходы.