У экс-директора сочинского БТИ и связанных с ним лиц изъяли недвижимость на 317 млн рублей
Хостинский районный суд Сочи обратил в доход государства недвижимость общей кадастровой стоимостью 317,75 млн руб., принадлежавшую бывшему директору сочинского филиала Краевого БТИ Евгению Сухозадову и еще трем ответчикам. Решение об обращении имущества в собственность государства подлежит немедленному исполнению, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Иск подал прокурор Хостинского района Сочи. Согласно картотеке, ответчиками по делу №2-4009/2026, помимо Евгения Сухозадова, проходили Алла Сухозадова, Сергей Якушев и Лара Якушева. Заявление поступило в суд 25 сентября 2026 года и через пять дней было принято к производству. Дело рассматривал судья Григорий Леошик.
Основанием для иска стало несоответствие стоимости приобретенной недвижимости доходам ответчиков. По данным суда, с 2002 по 2015 год Сухозадов возглавлял сочинский филиал ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ». За это время значительное количество объектов недвижимости было оформлено на него, родственников и близких знакомых. При этом, как установил суд, у этих лиц не было финансовой возможности приобрести дорогостоящие активы на законные доходы.
Предварительное заседание по делу прошло 14 октября, первое судебное заседание — 28 октября. В обоих случаях картотека фиксирует начало рассмотрения дела заново в связи с изменением основания или предмета иска и увеличением размера требований. Заседание 17 ноября отложили по иным причинам. Очередное было назначено на 19 ноября.
В карточке дела также указана выдача 30 сентября четырех исполнительных листов, направленных в Хостинское районное отделение судебных приставов Сочи.