Ульяновские полицейские в очередной погоне задержали бесправного нарушителя ПДД
Вечером 18 ноября полицейские в Засвияжском районе Ульяновска в очередной раз были вынуждены броситься в погоню за подозрительным автомобилем ВАЗ-21104, водитель которого проигнорировал требование об остановке.
В ходе преследования водитель совершил ДТП, въехав в бордюр, и пытался скрыться, но был в конечном итоге задержан. Им оказался 19-летний житель Ульяновска, у которого не было с собой ни водительских прав, ни каких-либо документов на автомобиль.
Всего на него было составлено восемь протоколов об административных правонарушениях.
В региональном УМВД отмечают, что подобные погони за нарушителями, в числе которых водители, не имеющие прав на управление транспортным средством, пьяные водители или даже преступники, находящиеся в розыске, происходят почти еженедельно. «Но во всех случаях преследование заканчивалось задержанием, ни один нарушитель не смог скрыться от полицейских. И пусть каждый подумает, стоит ли ему скрываться от преследования, если финал известен, и к нему, к тому же, в этом случае добавляется еще букет протоколов»,— отмечают в УМВД.