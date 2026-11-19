В региональном УМВД отмечают, что подобные погони за нарушителями, в числе которых водители, не имеющие прав на управление транспортным средством, пьяные водители или даже преступники, находящиеся в розыске, происходят почти еженедельно. «Но во всех случаях преследование заканчивалось задержанием, ни один нарушитель не смог скрыться от полицейских. И пусть каждый подумает, стоит ли ему скрываться от преследования, если финал известен, и к нему, к тому же, в этом случае добавляется еще букет протоколов»,— отмечают в УМВД.