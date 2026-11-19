В Госдуме IX созыва представлены шесть партий, хотя пятипроцентный барьер по федеральному списку преодолели только пять из них. Шестой стала партия «Родина», выигравшая один одномандатный округ. Итоговое распределение мандатов ЦИК утвердила 25 сентября 2026 года. Всего в России, по данным реестра Минюста на 17 сентября 2026 года, было зарегистрировано 20 политических партий; в выборах участвовали 11 из них, при этом голосование по федеральным спискам шло по десяти спискам — регистрацию списка «Яблока» отменил Верховный суд.