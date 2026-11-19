Какие партии в Госдуме и сколько всего партий в России: мандаты получили шесть из 20
В Госдуме IX созыва представлены шесть партий, хотя пятипроцентный барьер по федеральному списку преодолели только пять из них. Шестой стала партия «Родина», выигравшая один одномандатный округ. Итоговое распределение мандатов ЦИК утвердила 25 сентября 2026 года. Всего в России, по данным реестра Минюста на 17 сентября 2026 года, было зарегистрировано 20 политических партий; в выборах участвовали 11 из них, при этом голосование по федеральным спискам шло по десяти спискам — регистрацию списка «Яблока» отменил Верховный суд.
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«Единая Россия» получила 349 мандатов, включая 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным округам.
КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» получили 37, 23, 19 и 17 мандатов соответственно.
Партия «Родина» представлена в Думе одним депутатом, избранным в одномандатном округе, не преодолев пятипроцентный барьер по спискам.
В выборах 2026 года участвовали 11 политических партий из 20 зарегистрированных в реестре Минюста.
Какие партии представлены в Госдуме IX созыва
Сколько мандатов получила каждая партия
По итогам выборов 2026 года в Государственную думу прошли шесть партий. Пятипроцентный барьер по федеральному списку преодолели пять из них, а шестая — «Родина» — получила один мандат в одномандатном округе и представлена в парламенте, несмотря на результат ниже порога. Всего в выборах участвовали 11 партий, однако мандаты распределились только между шестью; по федеральным спискам голосовали десять партий, так как регистрацию списка «Яблока» отменил Верховный суд.
«Единая Россия» получила наибольшее количество мандатов — 349, из которых 140 распределены по федеральному округу и 209 по одномандатным округам. КПРФ завоевала 37 мандатов (32 по спискам и 5 по округам), ЛДПР — 23 (21 по спискам и 2 по округам). «Новые люди» получили все 19 своих мандатов по федеральному списку, не выиграв ни одного округа. «Справедливая Россия» набрала 17 мандатов (13 по спискам и 4 по округам). «Родина» представлена одним депутатом, избранным в одномандатном округе.
Как распределили 450 мест по спискам и округам
Выборы в Госдуму IX созыва прошли по параллельной (некомпенсационной) смешанной избирательной системе. Из 450 депутатских мест 225 распределяются по одномандатным округам, где побеждает кандидат с наибольшим числом голосов, и 225 — по партийным спискам, где места получают партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. Такая система означает, что результаты в округах и по спискам не компенсируют друг друга: партия может получить мандаты в обоих сегментах независимо от общего процента голосов.
Мандаты распределились в обоих сегментах системы. «Единая Россия» выиграла 209 из 225 одномандатных округов и получила 140 мест по спискам; остальные партии, преодолевшие барьер, взяли места преимущественно по спискам. «Родина» не преодолела барьер по спискам, но ее кандидат победил в одномандатном округе, что обеспечило партии представительство в Думе. Еще 4 избранных депутата баллотировались в качестве самовыдвиженцев.
Какие фракции созданы и кто их возглавляет
Фракция — это объединение депутатов, представляющих интересы одной политической партии или группы избирателей, зарегистрированное в соответствии с регламентом Госдумы. Численность фракции может отличаться от количества мандатов, полученных партией по итогам выборов, поскольку в нее могут входить самовыдвиженцы, поддержавшие программу партии. Кроме того, некоторые парламентарии могут быть исключены из фракции и приобретают вследствие этого статус внефракционных депутатов.
С учетом этих особенностей текущая численность некоторых фракций Госдумы отличается от первоначальной: по состоянию на конец октября 2026 года во фракцию "Единая Россия" входят 350 депутатов, в ЛДПР - 24, во фракцию "Новые люди" - 20. Двое депутатов не входят ни в какие фракции.
Сколько партий зарегистрировано в России
Какие партии внесены в реестр Минюста
В реестре Минюста числится больше политических партий, чем участвовало в голосовании по федеральному списку на выборах 2026 года. Центральная избирательная комиссия утвердила федеральные списки кандидатов от десяти партий, которые вышли на финишную прямую кампании. Изначально ЦИК зарегистрировал 11 федеральных списков, однако 10 августа 2026 года Верховный суд РФ отменил регистрацию списка партии «Яблоко» по иску партии «Родина», в результате чего число участников списочного голосования сократилось до десяти.
Разница между количеством зарегистрированных в реестре партий и теми, кто участвует в выборах, объясняется тем, что наличие записи в реестре Минюста подтверждает лишь юридический статус организации, но не гарантирует автоматического допуска к выборам. Для участия в голосовании по федеральному списку партия должна пройти процедуру регистрации своего списка кандидатов в ЦИК, что является отдельным этапом, зависящим от соблюдения требований избирательного законодательства.
Почему участвовать в выборах могут не все партии
Не все зарегистрированные партии могут выдвигать кандидатов и участвовать в выборах, поскольку для этого необходимо пройти процедуру регистрации федерального списка в ЦИК. Эта процедура может быть оспорена в суде, как это произошло с партией «Яблоко»: 10 августа 2026 года Верховный суд РФ снял партию с выборов после иска партии «Родина», что исключило ее из числа участников голосования по федеральному округу.
Таким образом, статус «зарегистрирована в реестре Минюста» и статус «допущена к выборам» различаются: первый подтверждает легитимность партии как юридического лица, второй — ее готовность и право участвовать в конкретном избирательном процессе. На выборах 2026 года в голосовании по федеральному партийному списку участвовали 10 партий, хотя изначально ЦИК зарегистрировал 11 списков.