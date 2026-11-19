Отдельные изменения статьи 65 связаны с расширением закрепленного в ней перечня. В 2014 году в российский текст Конституции включили Республику Крым и Севастополь на основании федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ. В 2022 году в перечень добавили Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области — на основании четырех федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года № 5–8-ФКЗ.