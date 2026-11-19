Конституция Российской Федерации — основной нормативный правовой акт, обладающий юридическим и политическим верховенством над всеми иными нормативными актами. Она устанавливает высшую юридическую силу, прямое действие и обязательность применения на всей территории страны, запрещая принятие законов и актов, противоречащих ее положениям.
Конституция обладает высшей юридической силой и прямым действием, что означает обязательность ее норм для всех участников правоотношений без необходимости принятия дополнительных разъясняющих актов.
Документ закрепляет политическое верховенство: органы государственного управления не могут действовать вразрез с конституционными положениями, что обеспечивает единство правовой системы.
Глава 9 Конституции регулирует порядок внесения поправок и пересмотра положений, определяя круг субъектов, наделенных правом инициативы, включая Президента, Совет Федерации, Государственную Думу, Правительство и законодательные органы субъектов.
Право на внесение предложений о поправках имеют группы сенаторов или депутатов, численность которых составляет не менее одной пятой числа членов соответствующей палаты, что обеспечивает представительство различных политических сил в процессе изменения Основного закона.
Что такое Конституция и почему ее называют Основным законом
Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой, имеет прямое действие и применяется на всей территории страны. Это означает, что законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить ее положениям. Документ закрепляет не только юридическое верховенство над всеми другими нормативными актами, но и политическое: органы высшего управления государства не могут действовать вразрез с его нормами.
Право на внесение предложений о поправках к Конституции принадлежит Президенту, Совету Федерации, Государственной Думе, Правительству, законодательным органам субъектов РФ, а также группам сенаторов или депутатов численностью не менее одной пятой состава соответствующей палаты.
Поправки к главам 3–8 Конституции принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.
Российская Федерация вправе участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, однако это допустимо только при условии, что такие действия не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречат основам конституционного строя.
Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в стране.
Прямое действие Конституции означает, что федеральные конституционные законы и федеральные законы, принимаемые по предметам ведения Российской Федерации, имеют прямое действие на всей территории страны.
Из чего состоит Конституция
Что регулирует каждая глава
Текст Конституции РФ состоит из преамбулы и двух разделов, объединяющих девять глав. Глава 9 озаглавлена «Конституционные поправки и пересмотр Конституции» и включает статьи 134–137, которые закрепляют порядок внесения изменений в документ.
Сколько статей в Конституции
В действующей редакции Конституции содержится 141 статья. Исходный текст 1993 года включал 137 статей, однако в результате поправок 2020 года к ним были добавлены пять новых норм, а одна утратила силу. Это изменение привело к общему числу в 141 статью, что отражает актуальную структуру документа с учетом вставленных положений.
Согласно действующей редакции, положения глав 1, 2 и 9 Конституции России не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием, что устанавливает особый порядок их изменения.
Какие функции выполняет Конституция
Конституция закрепляет основы государственного строя, определяет форму государства и высших органов власти, а также устанавливает основные права и свободы граждан. В научной доктрине эти задачи раскрываются через систему функций, которые описывают роль основного закона в политической, правовой и социальной жизни общества.
Учредительная функция проявляется в том, что Конституция, появившаяся в результате существенных изменений в общественной жизни, становится политической и правовой основой для дальнейшего развития государства. Она закрепляет достигнутые результаты и создает предпосылки для формирования новых общественных отношений.
Юридическая функция заключается в том, что основной закон становится основой новой правовой системы и правопорядка. Конституция регулирует общественные отношения и, являясь документом прямого действия, служит почвой для возникновения новых правовых норм и развития законодательства.
Организаторская функция направлена на постановку новых задач перед обществом и государством. Она обеспечивает координацию деятельности граждан и органов власти в рамках основного закона, направляя их действия в соответствии с закрепленными принципами.
Идеологическая функция выражается в закреплении положений определенного политического учения в качестве господствующих. В научной доктрине этот аспект иллюстрируется примером Конституции СССР, где закреплялись положения марксистско-ленинского учения.
Внешнеполитическая функция означает, что Конституция служит фундаментом для внешнеполитической деятельности государства. Она обращена не только к внутренней политической жизни, но и определяет ориентиры для международных отношений.
Важно различать функции и юридические свойства Конституции. К свойствам относятся высшая юридическая сила и прямое действие. Прямое действие означает, что конституционные нормы действуют непосредственно, без утверждения какими-либо органами государственной власти или должностными лицами, и должны выполняться вне зависимости от противоречий с другими актами.
Конституция обладает юридическим верховенством над всеми другими нормативными актами. Также она имеет политическое верховенство: органы высшего управления государства не могут действовать вразрез с ее положениями. Эти свойства обеспечивают стабильность правовой системы и приоритет основного закона.
Кто вправе предложить поправку
Право на внесение предложений о поправках к Конституции принадлежит Президенту, Совету Федерации, Государственной Думе, Правительству, законодательным органам субъектов РФ, а также группам сенаторов или депутатов численностью не менее одной пятой состава соответствующей палаты.
Как принимают поправки к главам 3–8
Поправки к главам 3–8 Конституции принимаются в порядке, установленном для федеральных конституционных законов. Для их утверждения необходимо одобрение двумя третями голосов депутатов Государственной Думы и тремя четвертями голосов членов Совета Федерации. После этого предложение направляется законодательным органам субъектов Российской Федерации, где в течение одного года должно быть поддержано не менее чем в двух третях регионов.
Завершающим этапом процедуры является направление закона о поправке Советом Федерации Президенту в течение семи дней после установления результатов рассмотрения. Президент подписывает и публикует документ в течение четырнадцати дней. Детальные вопросы порядка принятия и вступления в силу таких поправок регулируются Федеральным законом от 6 февраля 1998 года «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».
Как пересматривают главы 1, 2 и 9
Процедура пересмотра глав 1, 2 и 9 отличается от порядка внесения поправок к остальным разделам. Она начинается с принятия соответствующего предложения Государственной Думой не менее чем тремя пятыми голосов. В течение пяти дней инициатива направляется в Совет Федерации, который также должен одобрить ее тремя пятыми голосами.
Далее созывается Конституционное Собрание, которое принимает одно из двух решений: подтверждает неизменность действующей Конституции или разрабатывает проект новой Конституции. Проект может быть принят самим Собранием двумя третями голосов либо вынесен на всенародное голосование. Порядок формирования и деятельности Конституционного Собрания должен быть определен специальным федеральным конституционным законом, однако такой закон до настоящего времени не принят.
Как меняют перечень субъектов в статье 65
Для изменений статьи 65 предусмотрены разные процедуры. Образование нового субъекта и изменение его конституционно-правового статуса оформляют федеральным конституционным законом. Если меняется только название региона, новое наименование включают в Конституцию указом президента на основании решения самого субъекта.
Какие изменения внесены в Конституцию с 1993 года
В декабре 2008 года срок полномочий президента увеличили до шести лет, а Государственной думы — до пяти. Новые сроки распространялись на президента и Думу, избранных после вступления поправки в силу: полномочия действовавших на тот момент главы государства и созыва не продлевали.
Другая поправка 2008 года обязала правительство ежегодно отчитываться перед Госдумой о результатах своей работы, в том числе по вопросам, которые поставили депутаты.
В феврале 2014 года приняли поправку об изменении судебной системы. Высший арбитражный суд упразднили, передав его полномочия Верховному суду. Для этого закон установил переходный период в шесть месяцев.
Тем же законом изменили порядок назначения прокуроров. По редакции 2014 года заместителей генпрокурора назначал Совет Федерации по представлению президента, а прокуроров субъектов — президент по представлению генпрокурора, согласованному с соответствующим регионом.
В июле 2014 года президент получил право назначать представителей Российской Федерации в Совет Федерации. По принятой тогда редакции их число не могло превышать 10% от числа представителей регионов в палате.
Как принимали поправки 2020 года
Поправки 2020 года затронули главы 3–8 Конституции. Их предусмотрел Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ. После общероссийского голосования поправки вступили в силу 4 июля 2020 года — эту дату установил указ президента от 3 июля 2020 года № 445.
Как менялся перечень субъектов в статье 65
В статье 65 несколько раз закрепляли новые названия регионов: в 1996 году — Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания и Республика Калмыкия; в 2001-м — Чувашская Республика — Чувашия; в 2003-м — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра; в 2019-м — Кемеровская область — Кузбасс.
Перечень субъектов менялся и при объединении регионов. В 2005–2008 годах произошло пять таких объединений:
Отдельные изменения статьи 65 связаны с расширением закрепленного в ней перечня. В 2014 году в российский текст Конституции включили Республику Крым и Севастополь на основании федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ. В 2022 году в перечень добавили Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области — на основании четырех федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года № 5–8-ФКЗ.