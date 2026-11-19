Официальные курсы валют ЦБ на 20 ноября
|Австралийский доллар
|54,7040
|Английский фунт
|107,7202
|Белорусский рубль
|27,3617
|Гонконгский доллар*
|10,4421
|Дирхам ОАЭ
|22,3088
|Доллар США
|81,9290
|Евро
|89,8597
|Индийская рупия**
|87,7691
|Казахстанский тенге**
|18,4458
|Канадский доллар
|57,1890
|Китайский юань
|12,2546
|СДР
|110,0790
|Сингапурский доллар
|63,4862
|Турецкая лира*
|16,2561
|Украинская гривна*
|18,1251
|Шведская крона*
|80,6423
|Швейцарский франк
|97,2220
|Японская иена**
|51,3372
*За 10. **За 100.