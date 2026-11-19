Как сообщает УМВД, ранее стало известно, что жертвой мошенников стала 48-летняя жительница Ленинского района Ульяновска. Мошенники обманули ее по стандартной схеме. Сначала она получила сообщение о якобы взломанном ее аккаунте на портале «Госуслуги» и о том, что злоумышленники завладели ее персональными данными, после чего псевдосотрудник ФСБ напугал ее тем, что якобы преступники теперь с ее счета переводят деньги на деятельность украинских формирований, в связи с чем женщину могут привлечь к уголовной ответственности, если она не будет выполнять поступающие указания. И хотя все это было полным обманом, женщина поверила и, следуя инструкциям мошенников, обналичила 1,9 млн руб., которые передала около подъезда своего дома курьеру мошенников, полагая, что передает деньги в ФСБ «для проверки их подлинности». Полиция вовремя получила информацию о мошенничестве и по ее ориентировке в тот же вечер сотрудники ГАИ Татарстана на 777-м километре автодороги Москва — Уфа остановили автомобиль такси Hyundai Solaris, обратив внимание на сильно нервничавшего пассажира. При обыске у него в рюкзаке и были обнаружены отнятые у потерпевшей 1,9 млн руб. Задержанный курьер признался, что по заданию интернет-кураторов должен был прибыть в Москву, где передать деньги следующему курьеру.