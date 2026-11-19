Управлению капитального строительства Башкирии не удалось отменить решение ФАС России, которая нашла нарушения при отборе подрядчика строительства объектов водоснабжения и водоотведения на территории Зауфимья. Начальная стоимость контракта превышала 8 млрд руб. Победителем стала компания «Билд», предложившая выполнить работы за 7,1 млрд руб. С жалобой на действия конкурсной комиссии в ФАС обратился другой претендент на контракт, чья заявка была отклонена — «Бургеоинжиниринг». Юристы полагают, что у УКС есть шансы на отмену решения суда.