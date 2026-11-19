Решения без воды
Суд согласился с выводами ФАС по отбору подрядчика строительства сетей в Уфе
Управлению капитального строительства Башкирии не удалось отменить решение ФАС России, которая нашла нарушения при отборе подрядчика строительства объектов водоснабжения и водоотведения на территории Зауфимья. Начальная стоимость контракта превышала 8 млрд руб. Победителем стала компания «Билд», предложившая выполнить работы за 7,1 млрд руб. С жалобой на действия конкурсной комиссии в ФАС обратился другой претендент на контракт, чья заявка была отклонена — «Бургеоинжиниринг». Юристы полагают, что у УКС есть шансы на отмену решения суда.
Арбитражный суд Москвы отказал Управлению капитального строительства Башкирии в удовлетворении иска о признании недействительным решения ФАС России.
Претензии антимонопольного ведомства касались проведения торгов по отбору подрядчика на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, строительство и поставку оборудования для объектов первой очереди водоснабжения и водоотведения на территории Зауфимья. Первая очередь предполагает строительство напорного коллектора от Черниковки до Шакши, от Шакши — до Елкибаево с трассировкой вдоль дороги М-5 и Восточного выезда. Начальная цена контракта составляла 8 млрд руб. Источник финансирования — бюджет республики.
Извещение о конкурсе было опубликовано в Единой информационной системе 28 мая этого года. В конце июня конкурсная комиссия определилась с претендентами: из семи компаний к торгам были допущены три.
Известно, что победителем торгов было признано ООО «Билд». Компания предложила выполнить работы с самым большим дисконтом (11%) — за 7,1 млрд руб. Остальные участники, чьи названия в протоколе не указаны, предлагали в среднем на 1% дешевле начальной цены.
Жалобу в ФАС, как указано в материалах суда, подал один из претендентов на контракт — уфимское ООО «Бургеоинжиниринг» (7,9 млрд руб.).
Как следует из жалобы, заявка компании была отклонена из-за того, что, по расчету комиссии, новый контракт вместе с другими обязательствами компании превысил бы лимит ее ответственности — 10 млрд руб. — в саморегулируемой организации (СРО).
ФАС, рассмотрев жалобу «Бургеоинжиниринга», признал ее обоснованной. По мнению ведомства, конкурсная комиссия нарушила закон о контрактной системе. Предписание было решено не выдавать, так как это было сделано неделей ранее по другой жалобе — АО «Донаэродорстрой». Тогда ФАС также признало конкурсную комиссию нарушившей закон о контрактной системе.
Всего в реестре жалоб указаны десять жалоб на действия конкурсной комиссии по отбору подрядчика. Кроме «Бургеоинжиниринга» и «Донаэродорстроя» заявление в ФАС подали ООО «ВТ строинжиниринг», ООО «Мастер-юг» и ООО «Энергострой». Четыре жалобы были признаны обоснованными. УКС оспаривает их законность в суде.
Спор о признании недействительным договора между заказчиком и «Билдом» в материалах арбитражных судов найти не удалось.
Позиция УКС в решении суда по спору с ФАС и «Бургеоинжинирингом» не конкретизирована.
Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что комиссия «не вправе отклонять заявку участника закупки на основании собственного расчета совокупного размера обязательств участника закупки по договорам». По мнению суда, «функции по проверке совокупного размера обязательств осуществляются саморегулируемыми организациями самостоятельно в соответствии с возложенными на них полномочиями».
В конце октября к схожим выводам арбитражный суд Москвы пришел, рассматривая аналогичный иск УКС к ФАС России. Поводом для разбирательства стало решение антимонопольной службы по жалобе «Энергостроя».
Ведущий юрист фирмы Intellect Андрей Тронин полагает, что «у позиции суда есть правовые основания, но на сто процентов бесспорной ее назвать нельзя».
«Ключевой вопрос, рассматриваемый в рамках этого дела, касается того, насколько глубоко закупочная комиссия должна проверять обязательства подрядчика перед другими заказчиками. Суд поддержал ФАС России: контролировать совокупный объем обязательств должна СРО, а комиссия не вправе подменять ее собственным расчетом,— отметил господин Тронин. — Однако существует и противоположная судебная практика по схожим делам, в которых участвовало УКС».
По мнению юриста, по этой причине сложно предсказать результат вероятного апелляционного рассмотрения дела. «Наличие противоположной судебной практики — это возможный аргумент для апелляции, но не гарантия успеха»,— отметил Андрей Тронин, добавив, что решения по этому спору не означают автоматическую отмену контракта с «Билдом».
Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Тимур Галимов считает решение суда обоснованным. «Компания предложила выполнить работы за 7,9 млрд руб. при лимите обязательств в 10 млрд руб. При этом ее уровень ответственности в СРО подтвердило само Управление капитального строительства Башкирии.
Тем не менее, добавил адвокат, УКС при подаче жалобы может сослаться на другой схожий спор. «В том деле суды установили превышение по ранее заключенным контрактам. В споре по Зауфимью комиссия исходила из того, что к превышению приведет новый контракт. Если УКС подтвердит, что лимит был превышен уже на эту дату, позиция управления в апелляции будет сильнее»,— пояснил эксперт.