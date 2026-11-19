В Севастополе ввели ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях «АТАН» и «ТЭС». Теперь автомобилисты могут заправить полный бак и дополнительно приобрести не более 20 л топлива в канистры. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания правительства.