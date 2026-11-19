В Севастополе ограничили продажу топлива на АЗС «АТАН» и «ТЭС»
В Севастополе ввели ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях «АТАН» и «ТЭС». Теперь автомобилисты могут заправить полный бак и дополнительно приобрести не более 20 л топлива в канистры. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания правительства.
По его словам, ограничения начали действовать 19 ноября. Губернатор отметил, что топливо в городе есть, поставки продолжаются регулярно. Временный порядок продажи ввели для обеспечения равного доступа жителей к топливу.
На заседании также обсудили ситуацию с электроснабжением. Сейчас в городе продолжаются восстановительные работы. По прогнозу, их планируют завершить до конца дня. После этого подачу напряжения должны восстановить, а энергоснабжение вернется к графикам.
Кроме того, власти продолжают принимать заявки от бизнеса и жителей на компенсацию части расходов на приобретение резервных источников электропитания. По словам Михаила Развожаева, на данный момент поступило 2,3 тыс. заявок. Рабочая группа уже приступила к их рассмотрению.