«Цена договора тут вообще ни при чем, поскольку это пересборка лота, на который весной не нашлось инвестора: право застроить „немецкий квартал“ тогда выставляли на торги со стартовой ценой 962,3 тыс. руб. Площадку удвоили, но пропорции проекта остались прежними: около 16,8 тыс. кв. м жилья на гектар территории. Поэтому сам масштаб экономику не меняет: исход повторных торгов зависит от условий договора, которые застройщик получает вместе с землей: за свой счет расселить и снести дома, переложить сети, а по условиям первого лота — еще и повторить в первых этажах вдоль Социалистической улицы фасадные элементы исторического квартала. Окупать их придется в районе, где квадратный метр в новостройках, по данным ЦИАН, стоит в среднем 139,5 тыс. руб. против 174,5 тыс. руб. по городу, то есть на 20% дешевле. Себестоимость от района почти не зависит: по оценке одного из крупных челябинских застройщиков, прозвучавшей в начале года, это 140–150 тыс. руб. за 1 кв. м, так что запаса на расселение при таких ценах почти не остается»,— считает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.