Что КРТ хорошо, то «немецкому кварталу» снос
Мэрия Челябинска опубликовала проект реновации двух участков в Металлургическом районе
Администрация Челябинска официально запустила процедуру комплексного развития территорий (КРТ) двух несмежных площадок в Металлургическом районе, в том числе «немецкого квартала» по Социалистической улице. Согласно распоряжению мэрии №19282, подписанного главой города Алексеем Лошкиным, общая площадь КРТ составит 3,31 га, что более чем в два раза превышает первоначальные планы властей. Будущему девелоперу предстоит снести 16 многоквартирных жилых домов, полностью перестроить изношенные инженерные коммуникации и возвести не менее 55,6 тыс. кв. м новой недвижимости. При этом муниципалитет потребует от победителя сохранить архитектурный облик первых этажей «немецкого квартала» и историческую фасадную ритмику снесенных зданий. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают условия договора КРТ сложными для застройщиков, против которых работает еще и общая ситуация на рынке жилья.
Администрация Челябинска опубликовала распоряжение №19282, которое окончательно оформило анонсированное летом 2026 года расширение границ проекта КРТ жилой застройки в Металлургическом районе города. Вместо одного участка принято решение о развитии двух соседних пространств, которые выставляются на торги единым лотом. В границы проекта вошел «немецкий квартал», ограниченный улицами Социалистической, Жукова, Мира и Дегтярева, и территория по соседству, в границах улиц Липецкой, Мира, Жукова и Социалистической. Суммарная площадь объединенной площадки под застройку достигла 3,31 га. Согласно утвержденной градостроительной документации, предельный срок реализации договора КРТ составит не более семи лет с момента заключения соглашения.
Один из этапов проекта — расселение и снос существующего ветхого жилого фонда. В перечень объектов, подлежащих демонтажу, включено 16 многоквартирных домов. Восемь зданий вдоль Социалистической улицы, в том числе шесть домов «немецкого квартала», и еще восемь — по четной и нечетной сторонам улицы Мира. Помимо расселения жильцов и сноса зданий, девелоперу придется взять на себя реконструкцию инженерных коммуникаций, расположенных на площадке.
Условия договора КРТ предусматривают как многоквартирную жилую застройку до четырех этажей, так и высотные ЖК. Суммарная площадь жилых помещений (включая общедомовое имущество) не может превышать 80% от всего объема возведенных площадей. Не менее 20% площадей инвестор обязан отвести под нежилые, общественно-деловые и сервисные функции. Среди разрешенных видов использования территории значатся такие объекты, как административные и деловые центры, отделения банков, объекты дошкольного, начального и общего среднего образования, поликлиники и амбулатории, спортивные сооружения, торгово-развлекательные центры, магазины, заведения общепита, гостиницы и общежития.
Территория, вошедшая в границы КРТ, имеет особую по челябинским меркам градостроительную и историческую ценность. Ансамбль малоэтажных домов в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира и Дегтярева в Металлургическом районе строился в первые послевоенные годы с привлечением сил немецких трудармейцев и военнопленных, из-за чего за локацией прочно закрепилось название «немецкий квартал». Характерная пластика фасадов, форма кровель, арочные проемы и нестандартная для советского конструктивизма и сталинского ампира фактура стен долгие годы привлекали внимание историков и урбанистов.
В 2017 году ансамбль зданий «немецкого квартала» был включен в региональный перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Однако охранный статус продержался недолго: в 2019-м строения вывели из перечня. Челябинский краевед Юрий Латышев оспорил это решение в суде и в 2020 году добился признания приказа об исключении недействительным. Тем не менее в 2021-м была проведена повторная историко-культурная экспертиза, которая пришла к выводу об отсутствии у зданий историко-архитектурной ценности. В настоящее время ни один из домов не числится в реестре памятников архитектуры, что и позволяет их снести.
Однако, согласно опубликованному мэрией Челябинска документу, застройщик обязан сохранить облик первых этажей зданий. В проекте договора КРТ прямо зафиксировано: «Разработка проекта должна предусматривать выполнение стилобата или первых этажей многоквартирных домов вдоль улицы Социалистической в стилистике „немецкого квартала“ с повторением фасадных частей и с учетом ритмики».
Подготовка к реновации «немецкого квартала» шла более года. В декабре 2025-го в ходе прямой линии будущее территории описал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Я родился и вырос недалеко от „немецкого квартала“, и знаю, какие перипетии и обсуждения были по поводу сохранения или сноса этих домов. В итоге жильцы проголосовали за реновацию. Город объявит комплексную застройку этих территорий. Конкурс в ближайшее время будет объявлен, и инвестор, который выиграет, займется переселением жителей. Я думаю, что расселение с учетом всех конкурсных процедур, изменения планировочных решений, подготовки землеустроительных документов начнется в конце 2026-го и продолжится в начале 2027 года. Отдельно хочу ответить на вопросы, которые постоянно задают те, кто занимается сохранением нашей старины и идентичности. Говорили с городом, чтобы у инвестора была задача сохранить фасады, вписать в новый проект и сохранить идентичность зданий. И я уверен, что это будет сделано»,— отметил губернатор.
В феврале нынешнего года городская администрация предприняла первую попытку выставить площадку на аукцион: тогда на торги выставлялось право реновации только первого участка (1,6 га) с начальной ценой контракта 962,3 тыс. руб. Однако затем процедуру приостановили ради пересмотра параметров в сторону укрупнения лота. Контракт с победителем торгов определит график отселения жильцов ветхих домов, старт которого намечен на рубеж 2026–2027 годов.
Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают условия, заявленные для проекта КРТ, сложными для потенциального застройщика.
«Цена договора тут вообще ни при чем, поскольку это пересборка лота, на который весной не нашлось инвестора: право застроить „немецкий квартал“ тогда выставляли на торги со стартовой ценой 962,3 тыс. руб. Площадку удвоили, но пропорции проекта остались прежними: около 16,8 тыс. кв. м жилья на гектар территории. Поэтому сам масштаб экономику не меняет: исход повторных торгов зависит от условий договора, которые застройщик получает вместе с землей: за свой счет расселить и снести дома, переложить сети, а по условиям первого лота — еще и повторить в первых этажах вдоль Социалистической улицы фасадные элементы исторического квартала. Окупать их придется в районе, где квадратный метр в новостройках, по данным ЦИАН, стоит в среднем 139,5 тыс. руб. против 174,5 тыс. руб. по городу, то есть на 20% дешевле. Себестоимость от района почти не зависит: по оценке одного из крупных челябинских застройщиков, прозвучавшей в начале года, это 140–150 тыс. руб. за 1 кв. м, так что запаса на расселение при таких ценах почти не остается»,— считает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.
По мнению эксперта, против застройщиков работает и нынешняя ситуация на рынке. По данным ДОМ.РФ, к середине года в Челябинской области было распродано 24% строящегося жилья. В октябре в Челябинске, по данным «Объектив.РФ», заключена 421 сделка с новостройками на 20,3 тыс. кв. м — на 61% меньше, чем в сентябре.
«Металлургический район весьма специфичен, и условия на рынке сейчас непростые. Но если все будет сделано с умом, проектировщики и застройщик предложат то, что люди воспримут хорошо, то проект может стать удачным. Тем более что в продажу жилье выйдет не сейчас, а года через два-три, когда ситуация на рынке может стабилизироваться»,— считает челябинский риелтор Лев Шпайзман.
«Наиболее вероятный итог торгов в Металлургическом районе — единственная заявка местного застройщика, который уже строит на ЧМЗ, и договор по стартовой цене. Если же в договор перенесут ограничение в восемь этажей и не дадут начать с первого дома на свободном участке, высок риск, что торги снова не состоятся»,— предсказывает Станислав Ахмедзянов.