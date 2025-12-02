Как губернатор прямую линию провел

В Челябинской области 2 декабря прошла прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Эфир длился три часа. С 26 ноября по телефону горячей линии, через сайт «спроситетекслера.рф» и чат-бот поступило порядка 9,5 тыс. обращений. Во время прямой линии губернатору задали более 30 вопросов, большая часть из которых затрагивала проблемы жилищно-коммунального хозяйства, дорожного ремонта, здравоохранения и благоустройства.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

О сверхурочной работе водителей общественного транспорта в Челябинске

«Как я понимаю, ситуация следующая. Человек приходит утром на работу, понятно, общественный транспорт рано начинает работать. И режим рабочего дня превышает установленный. На самом деле для транспортных организаций это стандартная практика: внутри рабочего дня есть время отдыха для того, чтобы общее время работы соответствовало нормативам. Надо проверить, так это или не так. Нужно обратить внимание — я сейчас обращаюсь к руководителям — на режим труда и отдыха работников, это тоже важно. Несколько раз повышались заработные платы, в том числе и в этом году для того, чтобы эта сфера была конкурентной, чтобы качество обслуживания наших жителей, пассажиров не страдало».

О трудоустройстве участников специальной военной операции

«Мы, безусловно, этим вопросом занимаемся. Хочу сказать, что еще в прошлом году мы подписали с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области соглашение о приоритетном приеме на работу тех, кто возвращается из зоны специальной военной операции. А сейчас думаем над законом о квотировании, то есть чтобы законом Челябинской области обязать работодателей принимать бойцов СВО на работу. В некоторых регионах такой опыт есть, я поручение дал, будем принимать решения в этой части. Надо сказать, что в регионе создан банк вакансий специально для бойцов СВО с расчетом на то, чтобы уровень зарплат был не ниже среднего уровня, который есть в регионе. Действует программа переобучения. Более того, если ребята с инвалидностью, то есть меры поддержки работодателей. За каждое такое рабочее место, которое организовано работодателем, федеральные и региональные бюджеты доплачивают».

О газификации поселка Большие Харлуши под Челябинском

«Мы подписали программу газификации с „Газпромом“. Он начал проектировать газораспределительную станцию „Митрофановский“, которая, говоря на языке газовиков, „заперта“. Ее мощность увеличится где-то в десять раз. Это будет такой глоток воздуха для того, чтобы решить все проблемы в Сосновском районе. Поэтому я уверен, что и Большие Харлуши будут газифицированы».

Глава Сосновского муниципального округа Евгений Ваганов дополнил ответ губернатора и рассказал, что администрация заключила контракт стоимостью 10 млн руб. на проектирование газопровода Большие Харлуши — Мамаево — Альмеево протяженностью около 26 км. Срок исполнения — до 31 октября 2026 года. Строительство планируется на 2027-2028 годы после получения положительной экспертизы. На это потребуется около 260 млн руб.

О реконструкции мемориала «Скорбящие матери» в Челябинске, которую планировалось завершить к 9 мая 2025 года

«В силу того, что это объект культурного наследия, там были определенные скрытые работы. Я тоже был расстроен, что 9 мая этот объект не смогли открыть. Как я понимаю, процесс завершается. Глава города каждый месяц мне докладывает о том, как там идут дела. Я уверен, что в ближайшее время объект будет завершен».

О модернизации уличного освещения в муниципалитетах Челябинской области

«Со следующего года мы запускаем программу „Светлый город“. Уже в 2026-м первоначально выделим 100 млн руб. для замены светильников. В целом планируем заменить около 50 тыс. светильников в рамках этой программы, и сделать освещение там, где его нет. Можно использовать инфраструктуру „Россетей“ других наших сетевых компаний, у которых есть столбы. Ведь сделать светильник легче, чем делать новый столб».

Об утверждении нового генерального плана Чебаркуля

«Когда у меня была первая встреча с жителями Чебаркуля в 2019 году, то звучал основной вопрос про неразграниченные военные и гражданские земли. Из-за этой проблемы невозможно провести газ. Потому что нельзя проложить гражданский газопровод через военные земли. Все эти работы должны были завершиться новым генеральным планом».

Глава Чебаркульского муниципального округа Михаил Панарин рассказал, что новый генеральный план планируется утвердить только в декабре 2026 года, так как в разработанный проект необходимо вносить правки.

Губернатору это не понравилось: «Ножками нужно работать, ножками, а не просто бумаги слать. Меня это категорически не устраивает. Я думаю, что вы, как молодой мэр, должны проявить больше энергии, чтобы решить этот вопрос».

О предстоящем строительстве ледовой арены в Миассе

«Когда я приехал в 2019 году в Миасс, то очень удивился, что там нет катка с искусственным льдом. И тогда вместе с общественностью мы приняли решение быстро возвести объект, который, конечно, не представлял собой большого дворца с трибунами. Миассу его недостаточно. Мы с бизнес-сообществом города обсуждали тему совместного проекта. У нас есть такой опыт работы в Озерске и в Сатке. Коллеги из Миасса уже начали готовить проект будущей ледовой арены. Хотелось бы получить их помощь и поддержку в строительстве в формате частно-государственного партнерства».

О срыве сроков строительства домов в микрорайоне «Ясное небо» под Кременкулем

«Это непростая история. Год назад пошла информация, что есть недобросовестный застройщик (ООО «Ин-Строй», — прим. «Ъ-Южный Урал»), который взял с людей деньги и не выполняет обязательства по возведению индивидуального жилья в Сосновском районе. Как только появились такие сведения, мы с правоохранительными органами занялись ситуацией. В итоге руководителя компании арестовали, против него было возбуждено уголовное дело. Также было описано и проинвентаризировано все имущество застройщика. Как я понимаю, он работал в режиме финансовой пирамиды: брал деньги с одних, частично строил и попутно инвестировал в другие проекты. Вопрос в том, как банки выдавали ипотечные займы. Причем застройщик у них всех был аккредитован. На мой взгляд, банки слишком плохо работали, не разобрались с состоянием этого товарища. Ладно кредиты выдали, а дальше же вы должны были как-то контролировать платежи. Они не все сразу идут, а по мере выполнения работ. Мы жестко поговорили с банками, и они начали сдвигать платежи и давать кредитные каникулы. Но людям потом все равно придется эти деньги отдавать. Давайте разбираться, кто виноват. Если банки не проконтролировали, давайте тогда просто прощать эти кредиты»

О расселении домов «немецкого квартала» в Металлургическом районе Челябинска

«Я родился и вырос недалеко от „немецкого квартала“, и знаю, какие перипетии и обсуждения были по поводу сохранения или сноса этих домов. В итоге жильцы проголосовали за реновацию. Город объявит комплексную застройку этих территорий. Конкурс в ближайшее время будет объявлен, и инвестор, который выиграет, займется переселением жителей. Я думаю, что расселение с учетом всех конкурсных процедур, изменения планировочных решений, подготовке землеустроительных документов начнется в конце 2026-го и продолжится в начале 2027 года. Отдельно хочу ответить на вопросы, которые постоянно задают те, кто занимается сохранением нашей старины и идентичности. Говорили с городом, чтобы у инвестора была задача сохранить фасады, вписать в новый в проект и сохранить идентичность зданий. И я уверен, что это будет сделано»

Прямая линия с губернатором Челябинской области проводится с 2019 года. В прошлом году главе региона поступило более 10,7 тыс. обращений. Прямой эфир продлился также три часа.

Записала Ольга Воробьева