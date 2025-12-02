Жителей «немецкого квартала» в Челябинске планируют расселять в 2026-2027 годах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о планах по расселению жильцов домов «немецкого квартала» в Металлургическом районе регионального центра. По его словам, к этой процедуре могут приступить в конце 2026-го и начале 2027 года. Об этом Алексей Текслер рассказал на прямой линии.

Фото: Ольга Воробьева Фото: Ольга Воробьева

«Я родился и вырос недалеко от „немецкого квартала“, и знаю, какие перипетии и обсуждения были по поводу сохранения или сносу этих домов. В итоге жильцы проголосовали за реновацию. Город объявит комплексную застройку этих территорий. Конкурс в ближайшее время будет объявлен, и инвестор, который выиграет, займется переселением жителей. Я думаю, что переселение с учетом всех конкурсных процедур, изменения планировочных решений, подготовке землеустроительных документов начнется в конце 2026-го и продолжится в начале 2027 года»,— предположил Алексей Текслер.

Губернатор также сразу отметил, что администрация Челябинска держит на контроле вопрос о сохранении фасада и идентичности зданий «немецкого квартала».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре этого года администрация Челябинска опубликовала распоряжение о комплексном развитии жилой застройки в Металлургическом районе, которая подразумевает снос восьми многоквартирных домов в «немецком квартале».