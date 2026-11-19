Власти Ижевска намерены изъять землю для проезда к дому на Холмогорова
Документацию по планировке территории утвердят до конца 2026 года
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков заявил о намерении изъять у частного собственника земельный участок, на котором расположен единственный автомобильный проезд к дому №101 на улице Холмогорова в микрорайоне «Виктория парк». Об этом он сообщил в эфире прямой линии на телеканале «Моя Удмуртия», отвечая на вопрос жителей дома.
По словам господина Чистякова, город уже приступил к разработке проекта планировки территории линейного объекта. Документацию планируется утвердить до конца 2026 года. Это, как пояснил глава города, позволит в дальнейшем изъять часть принадлежащей частному лицу земли и исключить возможность строительства на ней других объектов.
«Не переживайте, я ситуацию контролирую лично, и мы с коллегами уже — у нас есть план, как, собственно, из нее выйти»,— заверил Дмитрий Чистяков.
Он также признал, что проблемы с землей и коммуникациями в микрорайоне связаны с хаотичной застройкой. По его словам, там сложилось несколько подобных ситуаций, которые теперь приходится урегулировать городским властям.
«Так нельзя работать, так нельзя строить. Это нам такая наука на будущее. Нам, как власти, нужно четко контролировать, что там такое происходит у нас с застройщиками»,— отметил глава Ижевска.
Напомним, жители дома №101 на улице Холмогорова ранее обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за угрозы блокировки единственного проезда к зданию. По словам жильцов, территория с дорогой и проходящими под ней коммуникациями оказалась в частной собственности после продажи земельных участков застройщиком. Новые владельцы земли, как утверждали жители, планировали построить там торговый комплекс и парковку.
12 ноября стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности (ст. 293 УК РФ) после обращения жильцов. Тогда же «Ъ-Удмуртия» сообщал, что Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела.