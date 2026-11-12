Главе СК доложат о жалобах жильцов дома в Ижевске на «захват земельных участков»

По словам заявителей, в 2019 году они приобрели квартиры в новостройке, которую, как утверждают жильцы, ввели в эксплуатацию с нарушениями. В частности, на придомовой территории не обустроили предусмотренные проектом детские площадки и подъездные дороги. Кроме того, из-за отсутствия ливневой канализации существует угроза затопления территории и разрушения фундамента дома.