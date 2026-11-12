Главе СК доложат о жалобах жильцов дома в Ижевске на «захват земельных участков»
Жильцы жалуются на отсутствие дорог, детских площадок и ливневой канализации
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нарушении прав жителей многоквартирного дома на улице Холмогорова в Ижевске. Поводом стало видеообращение жильцов, опубликованное в социальных сетях, сообщает информационный центр СК России.
По словам заявителей, в 2019 году они приобрели квартиры в новостройке, которую, как утверждают жильцы, ввели в эксплуатацию с нарушениями. В частности, на придомовой территории не обустроили предусмотренные проектом детские площадки и подъездные дороги. Кроме того, из-за отсутствия ливневой канализации существует угроза затопления территории и разрушения фундамента дома.
Уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по Удмуртии. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Рустаму Тугушеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования с учетом доводов, изложенных в обращении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщал, что жители микрорайона «Виктория-парк» жаловались на блокировку подъезда к дому №101 на улице Холмогорова. По их словам, дорогу и территорию, под которой проходят ливневая канализация и другие коммуникации, продали третьим лицам, планирующим построить там торговый комплекс и парковку. Жильцы также заявляли, что этот проезд остается единственным доступным путем для машин скорой помощи и пожарных. С новыми собственниками земли они судятся несколько лет.