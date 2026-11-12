Группа ижевчан обратилась к Бастрыкину из-за «захвата земельных участков»

Местные жители писали обращения в соответствующие органы, в том числе главе города Дмитрию Чистякову и экс-главе республики Александру Бречалову. С новыми собственниками судятся не первый год. Обратившиеся подчеркивают, что в этом микрорайоне построено как минимум три дома, жильцы которых сталкиваются с такими же проблемами. Они попросили главу СКР разобраться с ситуацией. В ведомстве добавили, что в рамках расследования будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.