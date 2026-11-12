Группа ижевчан обратилась к Бастрыкину из-за «захвата земельных участков»
Они заявляют о заблокированном проезде и бездействии местных властей
Жители Ижевска записали обращение к председателю СКР Александру Бастрыкину из-за нарушений их прав как жителей микрорайона «Виктория-парк» по ул. Холмогорова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).
Как указали в СУ СКР по республике, граждане заявляют «о незаконном, по их мнению, захвате земельных участков». В результате этого им заблокировали проезд к домам, а органы местного самоуправления, говорится в обращении, бездействуют. Речь идет о проблемном участке на территории СНТ «Любитель-1», где в 2019 году возвели многоэтажный дом №101. В нем проживают около 500 человек.
В обращении жители отметили, что в 2019 году приобрели квартиры у застройщика «Виктория 18» (ООО ликвидировано в 2022 году), который находился в группе компаний «Альянс». По словам ижевчан, застройщик лишает их подъездных путей и ливневок.
«Сейчас выяснилось, что эта дорога и та территория, под которой находится наша ливневка и канализация, были проданы третьим лицам. Третьи лица, которые купили эти участки, планируют построить тут торговый комплекс и парковку»,— рассказал один из жильцов. По данным издания Izhlife, эта дорога — единственный доступный путь для машин скорой помощи и пожарных.
Местные жители писали обращения в соответствующие органы, в том числе главе города Дмитрию Чистякову и экс-главе республики Александру Бречалову. С новыми собственниками судятся не первый год. Обратившиеся подчеркивают, что в этом микрорайоне построено как минимум три дома, жильцы которых сталкиваются с такими же проблемами. Они попросили главу СКР разобраться с ситуацией. В ведомстве добавили, что в рамках расследования будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.