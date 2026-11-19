Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил уральского коммерсанта Андрея Шевнина к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство двух несовершеннолетних в 1994 году. Гособвинитель запрашивал для него 25 лет лишения свободы, но по нескольким эпизодам обвиняемый был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. По данному делу обвиняемыми проходили еще два человека – друг Василий Кузнецов (ушел на СВО, где погиб) и дядя обвиняемого Алексей Дерябин (объявлен в розыск). Адвокаты и близкие Андрея Шевнина попали под следствие за попытку подкупа свидетелей по делу.