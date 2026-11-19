Наказание с 30-летней давностью
На Урале предпринимателя отправили в колонию за изнасилование и убийство двух девочек
Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил уральского коммерсанта Андрея Шевнина к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство двух несовершеннолетних в 1994 году. Гособвинитель запрашивал для него 25 лет лишения свободы, но по нескольким эпизодам обвиняемый был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. По данному делу обвиняемыми проходили еще два человека – друг Василий Кузнецов (ушел на СВО, где погиб) и дядя обвиняемого Алексей Дерябин (объявлен в розыск). Адвокаты и близкие Андрея Шевнина попали под следствие за попытку подкупа свидетелей по делу.
Как рассказал «Ъ-Урал» экс-глава четвертого отдела СУ СКР по Свердловской области, начальник юридического агентства «Конструкт» Ярослав Кузвесов, который возобновил расследование дела, до момента преступления Андрей Шевнин был знаком с жертвой. Ему было 18 лет, а погибшей – 13. Они были в одной компании, где могли употреблять наркотики и алкоголь.
Ночью с 16 на 17 октября 1994 года Андрей Шевнин выпивал со своим дядей, Алексеем Дерябиным, вместе с ними, по словам Ярослава Кузвесова, якобы была и жертва. В компании произошла ссора, после которой обвиняемый вместе с дядей изнасиловали несовершеннолетнюю, а позже задушили и нанесли ей несколько ножевых ранений.
С подругой убитой общался приятель Василий Кузнецов. Обвиняемый с дядей попросили его привезти вторую несовершеннолетнюю, которая знала о том, что жертва уехала к Андрею Шевнину. Выманив девочку из дома, ее также изнасиловали и убили.
Тела несовершеннолетних на автомобиле увезли в лесополосу, к берегу Чусовского озера, и подожгли, но горючего было мало, из-за чего тела лишь обгорели. Позже они уехали к бабушке одного из обвиняемых, переоделись, оставили у нее одежду и чехлы автомобиля, на которых остались следы крови.
19 октября 1994 года газета «Вечерний Екатеринбург» опубликовала заметку, в которой сообщалось, что рыбаки нашли два обгоревших тела девушек, трупы «были зверски исколоты».
По данным выпуска газеты, жертвы были из неблагополучных семей, состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, так как систематически убегали из дома.
Молодых людей, которым на тот момент было по 18 лет, задержали на следующий день. Вскоре в суд направили дело Андрея Шевнина и Василия Кузнецова, но тогда дело касалось вступления в половую связь с несовершеннолетними.
Несмотря на то, что по делу об убийстве было около 10 свидетелей, у следователей было недостаточно доказательств. При этом Василий Кузнецов с первого дня задержания якобы давал признательные показания.
Вскоре Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил Василия Кузнецова и Андрея Шевнина в колонию на два года за преступление по факту половых связей с несовершеннолетними. После этого их дороги разошлись: Василий Кузнецов еще попадет в колонию, а Андрей Шевнин станет бизнесменом. Согласно сервису kartoteka.ru, он имел бизнес в сфере покупки и продажи недвижимости.
Дело об убийстве девочек сдали в архив, к нему вернутся лишь спустя годы. По словам Ярослава Кузвесова, после возобновления, следственная группа объезжала всех еще живых, свидетелей в городах России, чтобы они дали показания по уголовному делу.
Андрея Шевнина и Василия Кузнецова задержали лишь в 2024 году. Как рассказали «Ъ-Урал» защитники Андрея Шевнина, все дело строилось на показаниях Василия Кузнецова. При этом, по словам адвокатов, Василий Кузнецов менял показания. Ярослав Кузвесов утверждает, что Андрей Шевнин дал показания только после двух месяцев нахождения в СИЗО, но его версия расходилась с показаниями свидетелей.
По словам защиты Шевнина, их подзащитный стал жертвой обстоятельств и не совершал того, что ему инкриминировали. Василий Кузнецов во время судебного следствия отправился в зону специальной военной операции, где и погиб. Дело Алексея Дерябина выделено в отдельное производство.
19 ноября 2026 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Андрея Шевнина виновным по пп. «е», «н» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием, по предварительному сговору группой лиц»). Ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. С осужденного в пользу двух потерпевших взыскано по 2 млн руб. Гособвинитель запрашивал для него 25 лет лишения свободы.
Он также обвинялся в двух преступлениях, предусмотренных п. 4 ст. 117 УК РСФСР («Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, группой лиц, в отношении малолетней»). Суд в этой части деяние переквалифицировал на п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Андрея Шевнина признали виновным и за каждый из этих эпизодов ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Но он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Никто из его близких не пришел на оглашение приговора. Защитники рассказали «Ъ-Урал», что будут обжаловать приговор.
Пока шло расследование дела Андрея Шевнина, были задержаны пять человек – два его адвоката Алексей Рябцев и Жанна Калегина, и трое близких. Им предъявлены обвинения в подкупе свидетеля в целях дачи им ложных показаний (ч.4 ст.309 УК РФ) и в принуждении свидетеля к даче ложных показаний, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Так, в феврале суд отправил под домашний арест защитника Алексея Рябцева. Через несколько месяцев силовики задержали Жанну Калегину, избрав для нее аналогичную меру пресечения. Алексей Рябцев вину признал и заключил досудебное соглашение.