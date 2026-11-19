На новой набережной Ижевска наладили освещение после жалоб посетителей
Глава города назвал сбой автоматической системы включения света донастройкой
На новой набережной Ижевска устранили неполадки с освещением, на отсутствие которого жаловались посетители после открытия пространства. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».
«Вопрос решен, он решился достаточно быстро. Нам потребовалось время. Это донастройка»,— сказал глава города Дмитрий Чистяков.
По словам господина Чистякова, после открытия набережной автоматическая система включения освещения не сработала во время тестирования.
«Все видят эту красоту, но она очень сложно устроена, набережная, потому что тут система освещения, автоматического включения. Мы как раз вот ее тестировали — она у нас не сработала»,— пояснил глава города.
Он добавил, что эксплуатация нового пространства потребует дальнейшей настройки инженерных систем.
Северную часть набережной Ижевского пруда открыли для посетителей 31 октября. Реконструкция началась летом 2024 года, контракт с ижевской группой компаний «Рогос» заключили на 1,3 млрд руб. Проект охватил около 50,3 тыс. кв. м территории. На участке обустроили пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, установили освещение и видеонаблюдение