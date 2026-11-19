Портрет вне времени
Фотовыставка ярославского фотографа Наталии Казаковой
В Галерее классической фотографии в Москве открылась персональная выставка ярославского фотографа Наталии Казаковой «Облечься в серебро». Экспозиция стала результатом победы автора в конкурсе галереи «В объективе 2026». Проект стал лучшим среди нескольких сотен заявок и был отобран жюри для показа в залах галереи.
В своих работах Наталия Казакова обращается преимущественно к теме женщины и ее роли на рубеже XIX–XX веков. Она снимает современных героинь, переводя на сегодняшний язык интонацию Серебряного века — не как реконструкцию прошлого, а как попытку увидеть в сегодняшней женщине ту же сложность: переход от хранительницы очага к самостоятельной творческой силе, двойственность хрупкости и внутренней стали. На выставке представлены 40 работ художника, выполненных в авторской технике.
Автор работает в логике пикториализма, но не копирует его приемы. Для нее фотография — способ не зафиксировать человека, а дать ему проявиться изнутри, делая акцент на атмосфере и характере. Используя мягкий фокус, она сознательно снижает резкость: легкая дымка здесь — не ностальгический фильтр, а ощущение самого момента, в котором мы живем, когда очертания будущего еще не проступили, а все вокруг слегка затуманено. Естественный свет не освещает, а скорее держит фигуру в полутени, оставляя пространство для недосказанного и приближая снимок к живописи.
Наталия Казакова — фотограф, член Союза фотохудожников России. Художественное образование получила в Мастерском училище и на факультете художественной графики Костромского университета. С конца 1990-х регулярно участвует в выставках и фотопроектах в России и за рубежом. Среди ее работ — персональные выставки в Москве, Таллине и Копенгагене, а также победа в конкурсе «Ценный кадр» в номинации «Портрет».
Основная линия ее творчества — женский портрет. Художник создает образы, существующие вне времени и пространства, возвращая фотографию к ее художественному началу. Классическое художественное образование Наталия реализует и в живописи, оставляя ее равноправной практикой рядом с фотографией. Картины Наталии Казаковой находят зрителей и коллекционеров как в России, так и за ее пределами.
«Я не выбираю между живописью и фотографией. Я выбираю язык, который точнее говорит о том, что я вижу и чувствую» — Наталия Казакова.
Выставка «Облечься в серебро» открыта в Галерее классической фотографии в Москве до 6 декабря.