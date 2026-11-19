Автор работает в логике пикториализма, но не копирует его приемы. Для нее фотография — способ не зафиксировать человека, а дать ему проявиться изнутри, делая акцент на атмосфере и характере. Используя мягкий фокус, она сознательно снижает резкость: легкая дымка здесь — не ностальгический фильтр, а ощущение самого момента, в котором мы живем, когда очертания будущего еще не проступили, а все вокруг слегка затуманено. Естественный свет не освещает, а скорее держит фигуру в полутени, оставляя пространство для недосказанного и приближая снимок к живописи.