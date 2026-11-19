Однако затем встал вопрос, откуда брать деньги. Ответ на него 18 ноября и дала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая огласила предложение к странам-членам использовать ту же схему, что и с предыдущим кредитом: Брюссель займет деньги на международных рынках под гарантии своего долгосрочного бюджета на 2028–2034 годы и выдаст кредит Украине. Вернуть деньги попросят после заключения мирного договора с Россией из репараций, которые, убеждены в Брюсселе, Москва выплатит Киеву. Если же их не будет, ЕС посчитает себя вправе взять эту сумму из замороженных российских активов. Речь идет о примерно €210 млрд, хранящихся на балансе депозитария Euroclear в Бельгии. «Мы считаем, что это лучший способ дать Украине сильные позиции за столом переговоров. И Украине нужно будет вернуть деньги только после того, как Россия компенсирует ущерб, причиненный Украине»,— сказала фон дер Ляйен.