Воронежский паратхэквондист взял бронзу на соревнованиях в Европе

В Риме завершился первый этап мировой серии Гран-при по паратхэквондо, в ходе которого бронзовую медаль в весовой категории свыше 80 кг завоевал представитель Воронежской области Алиасхаб Рамазанов. Об этом сообщили в Паралимпийском комитете России.

Алиасхаб Рамазанов (в центре) с тренерами Русланом Биярслановым (слева) и Александром Шлычковым (справа)

Фото: федерация практического атлетического многоборья России (ФПАМР)

Спортсмен дошел до полуфинала, однако из-за полученной травмы был вынужден сняться с турнира. По итогам соревнований он занял третье место. Ранее, в 2026 году, Рамазанов выиграл международный турнир Turkiye Open — в финальном поединке он победил соперника из Ирака. Следующий старт воронежского паратхэквондиста пройдет в Германии.

Подготовкой Алиасхаба Рамазанова, представляющего Воронежскую область и Республику Дагестан, занимаются два заслуженных тренера России: первый тренер — Руслан Биярсланов (Дагестан), второй тренер — президент Федерации тхэквондо Воронежской области Александр Шлычков.

Отметим, что еще один воронежский спортсмен — Матвей Кузнецов — завоевал бронзу первенства Европы по тхэквондо среди кадетов. Соревнования прошли в Греции, воронежец выступал в весовой категории до 65 кг.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что глава Министерства спорта РФ Михаил Дегтярев награждал за заслуги в сфере физической культуры и спорта семерых представителей сферы спортивной подготовки, в том числе из двух регионов Черноземья — Воронежской и Курской областей. В их числе — Александр Шлычков, который тренирует паратхэквондиста Рамазанова.