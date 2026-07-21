Воронежский паратхэквондист привез золото с международного турнира в Южной Корее

На завершившемся в Чхунчхоне (Южная Корея) престижном международном рейтинговом турнире по тхэквондо категории G4 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата первое место занял паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов, представляющий одновременно Воронежскую область и Республику Дагестан. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил воронежский тренер спортсмена Александр Шлычков.

Турнир категории G4 относится к числу наиболее рейтинговых соревнований Всемирной федерации тхэквондо и оказывает существенное влияние на мировой рейтинг спортсменов в системе отбора к Паралимпийским играм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Воронежский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов (слева) привез золото с международного турнира в Южной Корее Фото: предоставлено Александром Шлычковым Воронежский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов привез золото с международного турнира в Южной Корее Фото: предоставлено Александром Шлычковым Воронежский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов (слева) привез золото с международного турнира в Южной Корее Фото: предоставлено Александром Шлычковым Воронежский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов привез золото с международного турнира в Южной Корее Фото: предоставлено Александром Шлычковым Следующая фотография 1 / 4 Воронежский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов (слева) привез золото с международного турнира в Южной Корее Фото: предоставлено Александром Шлычковым Воронежский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов привез золото с международного турнира в Южной Корее Фото: предоставлено Александром Шлычковым Воронежский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов (слева) привез золото с международного турнира в Южной Корее Фото: предоставлено Александром Шлычковым Воронежский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов привез золото с международного турнира в Южной Корее Фото: предоставлено Александром Шлычковым

«Алиасхаб Рамазанов победил в весовой категории свыше 80 кг. На пути к золотой медали он провел три поединка, одержав победы над соперниками из Ирака, Узбекистана и других регионов России,— рассказал Александр Шлычков.— Именно дагестанско-воронежский паратхэквондист принес сборной РФ единственную золотую медаль турнира и поднял на награждении флаг России. После июньского этапа мировой серии Гран-при в Риме спортсмен получил травму стопы. Несмотря на это, ему удалось полностью восстановиться и уже в Чхунчхоне завоевать золотую медаль. В Риме он, напомню, стал бронзовым призером, прекратив борьбу за золото по медицинским показаниям».

Всего российские спортсмены завоевали в Чхунчхоне четыре награды.

Алиасхаб Рамазанов — серебряный призер Паралимпийских игр в Париже 2024 года, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и семикратный чемпион России по паратхэквондо. Подготовкой спортсмена, представляющего Воронежскую область и Республику Дагестан, занимаются два заслуженных тренера России. Первый тренер — Руслан Биярсланов (Дагестан). Второй тренер — президент Федерации тхэквондо Воронежской области Александр Шлычков. Символично, что нынешняя победа была одержана именно в Южной Корее, где Александр Шлычков вместе с воронежским тренером Олегом Волковым в 1990–1991 годах по приглашению Федерации тхэквондо города Сувон проходил стажировку в университете Кенхи — одном из ведущих мировых центров подготовки специалистов по тхэквондо.

«Очередная победа нашего спортсмена стала результатом многолетней совместной работы тренерского штаба Воронежской области и Республики Дагестан. Многолетний опыт подготовки спортсменов международного уровня сегодня используется и при разработке современных образовательных программ в области практического атлетического многоборья, ориентированных на подготовку молодежи и специалистов»,— добавил Александр Шлычков.