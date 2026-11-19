Россельхознадзор не пустил в Краснодарский край 20 тонн перца с вредителем
Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили ввоз в Краснодарский край крупной партии перца, зараженной карантинным вредителем. Инцидент зафиксирован 11 ноября при карантинном фитосанитарном контроле на складе временного хранения ООО «КТС» в Краснодаре.
В ходе досмотра партии перца весом 20,1 т, поступившей из Ирана, обнаружен западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis). Наличие карантинного объекта подтвердили в Южном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» — по итогам исследований выдано заключение о карантинном фитосанитарном состоянии продукции.
Зараженный товар отправили на обязательное карантинное фитосанитарное обеззараживание. После завершения процедур и повторных лабораторных исследований, не выявивших карантинных объектов, перцовая партия допущена в свободное обращение на территории России.