В ходе досмотра партии перца весом 20,1 т, поступившей из Ирана, обнаружен западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis). Наличие карантинного объекта подтвердили в Южном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» — по итогам исследований выдано заключение о карантинном фитосанитарном состоянии продукции.