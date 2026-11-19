В Башкирии пострадавшему работнику выплатили 200 тысяч рублей компенсации
В Уфе с бывшего директора компании взыскали 200 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу пострадавшего работника, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным «Ъ-Уфа», это ООО Холдинг «Башавтоматикастрой».
Проверка прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы установила, что пострадавший работал вахтовым методом электромонтажником в компании в Ямало-Ненецком автономном округе.
В апреле 2021 года во время работы он получил удар электрическим током, его здоровью причинен тяжкий вред. Причиной случившегося стало нарушение требований охраны труда и отсутствие контроля.
По иску прокурора в марте 2023 года суд взыскал с компании в пользу работника 200 тыс. руб. компенсации морального вреда.
Через год предприятие было ликвидировано, и прокуратура направила в суд иск о взыскании этой суммы с бывшего директора организации. Отмечается, что экс-руководитель организации выплатил компенсацию.