«Яблоко» обратилось в суд из-за ограничений на проведение митингов в Петербурге
Петербургское отделение партии «Яблоко» обратилось в Городской суд с административным иском, требуя признать недействующим постановление губернатора Александра Беглова, ограничивающее проведение публичных мероприятий. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба партии.
Оспариваемый документ вступил в силу 17 ноября. Он запрещает проводить публичные мероприятия и участвовать в них за пределами специально отведенных площадок, если исключение не согласовано с региональными управлениями МВД и Росгвардии.
В Санкт-Петербурге для митингов и пикетов предусмотрели только две площадки — в Удельном парке и парке «Екатерингоф». На каждой из них разрешено проводить не более одного мероприятия в день с участием до 500 человек.
В «Яблоке» считают, что постановление противоречит Конституции РФ и федеральному закону о публичных мероприятиях. Представители партии оспаривают полномочия исполнительной власти вводить такие ограничения. В частности, претензии касаются предельного числа участников, сроков подачи уведомлений и требований к оборудованию площадок.
Председатель петербургского отделения партии Дмитрий Анисимов заявил, что установленные губернатором условия и запреты настолько затрудняют проведение публичных акций, что фактически лишают горожан возможности реализовать право на свободу собраний, закрепленное в статье 31 Конституции РФ.
Иск подал заместитель председателя регионального отделения Александр Кобринский. Партия требует признать постановление недействующим с момента его опубликования.