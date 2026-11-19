В Чебоксарах из-за ракетной опасности отменили занятия в школах
В Чебоксарах отменили занятия во всех школах и учреждениях дополнительного образования из-за ракетной опасности. Об этом сообщил мэр города Станислав Трофимов в своем Telegram-канале.
Ограничения действуют до отмены сигнала опасности.
Детей, которые уже находятся в школах, оставят под присмотром сотрудников в укрытиях и безопасных местах. Родителям учеников, которые еще не вышли из дома, рекомендовали оставить их дома. Занятия второй смены, кружки и секции отменили.
Ракетную опасность в Чувашии объявили в 14:15. С 14:21 в аэропорту Чебоксар действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.