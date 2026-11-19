Бывшие главы поселений Кизильского округа не смогли выйти из СИЗО
Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшим главам Обручевского, Новопокровского и Зингейского сельских поселений Кизильского муниципального округа. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве (п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), экс-главу Зингейского поселения — дополнительно в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Адвокаты подали жалобы, указав, что следствие не представило достоверных доказательств причастности к инкриминируемому деянию и возможности фигурантов скрыться от следствия. Они просили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Однако облсуд встал на сторону обвинения. Постановление Агаповского районного суда от 5 ноября 2026 года осталось в силе. Экс-главы поселений останутся в СИЗО до 3 января 2027 года.
Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По данным следствия, в марте 2024 года между администрациями поселений и компанией были заключены контракты на сумму от 5,5 до 13,6 млн руб. на ликвидацию несанкционированных свалок отходов в округе. Зная, что работы выполнены некачественно, главы поселений подписали документы с ложной информацией. Подрядчик получил деньги в размере стоимости соглашений. За незаконные действия экс-глава Зингейского поселения получил от директора организации 100 тыс. руб.