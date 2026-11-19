Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По данным следствия, в марте 2024 года между администрациями поселений и компанией были заключены контракты на сумму от 5,5 до 13,6 млн руб. на ликвидацию несанкционированных свалок отходов в округе. Зная, что работы выполнены некачественно, главы поселений подписали документы с ложной информацией. Подрядчик получил деньги в размере стоимости соглашений. За незаконные действия экс-глава Зингейского поселения получил от директора организации 100 тыс. руб.