Суд согласился с доводами следствия и арестовал женщину на два месяца — до 16 января 2027 года. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, три эпизода). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.