Ижевского риелтора арестовали по делу о хищении субсидий
По версии следствия, ущерб федеральному бюджету превысил 1,3 млн рублей
Увинский райсуд отправил под стражу 50-летнюю жительницу Ижевска, обвиняемую в трех эпизодах мошенничества при получении выплат на сумму более 1,3 млн руб. Женщину подозревают в хищении средств, выделенных в качестве субсидий через АО «ДОМ.РФ», сообщает пресс-служба судов Удмуртии.
По версии следствия, обвиняемая действовала в сговоре с другими лицами. Они подыскивали граждан, имевших право на получение субсидий, оформляли на них ипотечные договоры и фиктивные договоры купли-продажи жилых домов и земельных участков в Удмуртии. При этом недвижимость, согласно материалам дела, фактически принадлежала самой обвиняемой.
На основании документов с заведомо ложными сведениями о приобретении недвижимости сотрудники АО «ДОМ.РФ», не знавшие о предполагаемой преступной схеме, перечисляли участникам группы субсидии. Ущерб бюджету РФ, по данным суда, превысил 1,3 млн руб.
Следователь просил заключить женщину под стражу. Обвиняемая, ее защитник и прокурор выступили против этой меры пресечения и просили избрать более мягкую.
Суд согласился с доводами следствия и арестовал женщину на два месяца — до 16 января 2027 года. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, три эпизода). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.