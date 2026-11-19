Штрафы ГИБДД: как проверить, оплатить и обжаловать
У штрафа за нарушение ПДД несколько важных дат; когда вынесено постановление, когда получена его копия, когда оно вступило в силу. От них зависят сроки льготной (с 25% скидкой) оплаты, полной оплаты и обжалования.
Разбираемся, где проверить штраф, когда можно заплатить меньше, как оспорить постановление и что происходит при просрочке.
Главное
У льготной оплаты и уплаты полной суммы разные сроки. Первый связан с вынесением постановления, второй — со вступлением его в силу.
Сохраните подтверждение платежа: при отсутствии документа об оплате и сведений в ГИС ГМП постановление после истечения срока оплаты направляют приставу.
Оплата со скидкой действует не для всех нарушений. За пьяное вождение, отказ от медицинского освидетельствования, выезд на встречную полосу, повторное превышение скорости штраф заплатить штраф со скидкой нельзя.
Если постановление вызывает возражения, его можно обжаловать. Для жалобы предусмотрен свой срок, а при его пропуске можно просить о восстановлении.
Где проверить штраф
Проверить штраф можно через портал «Госуслуги», на mos.ru, на портале «Московский транспорт» или в банковских приложениях, если в них ввести данные водительских прав, номера машины и свидетельства о регистрации.
Когда можно заплатить меньше
Для большинства нарушений 12-ой «водительской» главы КоАП действует скидка 25%: Льготный срок — не позднее 30 дней со дня вынесения постановления. Важна именно дата постановления, а не день, когда водитель открыл письмо.
Важная оговорка: скидка не действует, если исполнение штрафа отсрочено или рассрочено судьей, органом или должностным лицом, вынесшими постановление — в этом случае сумма подлежит уплате полностью.
Как считать 30-дневный срок скидки
Срок начинает течь на следующий день после дня, в который произошло событие.
Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного периода; если этот день приходится на нерабочий, последним днем срока автоматически становится первый следующий рабочий день.
Срок не считается пропущенным, если деньги сданы в кредитную организацию или организацию связи до 24 часов последнего дня. Это правило о соблюдении срока, а не о том, когда платеж отобразится в ГИС ГМП.
Какие нарушения не дают права на скидку
Правило не распространяется, в частности, на нарушения по статьям
— 12.1 часть 1.1 (повторное управление незарегистрированным автомобилем)
— 12.7 часть 2 (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами)
— 12.7 часть 4 (повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами)
— 12.8 (пьяное вождение)
— 12.9 часть 6 (повторное превышение скорости на 40-60 км\ч) -
— 12.9 часть 7 (повторное превышение скорости на 60 и выше км\ч)
— 12.10 (нарушение правил движения через железнодорожные переезды)
— 12.12 часть 3 (повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика);
— 12.15 часть 5 (повторный выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления);
— 12.16 часть 3.1 (повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением)
— 12.23 части 4–6 (нарушение правил организованной перевозки группы детей автобусами);
— 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью)
— 12.26 (невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение)
— 12.27 часть 3 (употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП либо после остановки сотрудником полиции)
Отдельное исключение касается предусмотренных региональным законом нарушений порядка оплаты проезда по указанным в норме платным дорогам.
Что делать, если копия постановления пришла с опозданием
Если копия постановления, отправленная заказным письмом, поступила после истечения 30 дней со дня его вынесения, льготный срок подлежит восстановлению по ходатайству привлеченного к ответственности лица.
Для этого нужно подать ходатайство тому же судье, органу или должностному лицу, которые выносили постановление; именно они рассматривают вопрос о восстановлении срока.
Отказ восстановить льготный срок можно обжаловать по правилам главы 30 КоАП.
Как и чем можно оплатить штраф
Штраф можно оплатить через банковское приложение, портал «Госуслуг», или платежного агента, который принимает платежи физических лиц. Закон также допускает участие банковского платежного агента или субагента.
Банк, почта или платежный агент, через которых прошла оплата, обязаны сами направить сведения об уплате в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах — ГИС ГМП.
Почему важно сохранить квитанцию
Если срок оплаты истек, а у органа, вынесшего постановление, нет ни документа об уплате, ни сведений о платеже в ГИС ГМП, постановление направляют судебному приставу для взыскания.
На передачу постановления отведено 10 суток, а в случаях, указанных в частях 1.1 (штраф, назначенный иностранцу или лицу без гражданства) и 1.4 (штраф за нарушение, совершенное на транспортном средства, зарегистрированном за рубежом), статьи 32.2 КоАП,— одни сутки.
При споре об учете оплаты важна квитанция: закон учитывает и сведения из ГИС ГМП, и документ об уплате. Передача постановления приставу предусмотрена при отсутствии обоих подтверждений после окончания срока оплаты.
От чего считать срок для полной оплаты штрафа
Срок уплаты полной суммы штрафа — 60 дней — отсчитывается не от даты вынесения постановления, а от дня вступления постановления в законную силу, либо от дня истечения отсрочки или рассрочки, если они были предоставлены.
Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если оно не было обжаловано или опротестовано — то есть сначала нужно дождаться окончания этого срока, а уже потом отсчитывать 60 дней.
Поэтому отсчитывать срок полной оплаты только от даты постановления неверно. Сначала нужно определить, когда оно вступило в силу. Для не обжалованного постановления это связано со сроком обжалования, который, по общему правилу, отсчитывают от вручения или получения копии.
Как вручают постановления и когда они вступают в силу
Для постановлений, вынесенных по материалам с автоматических камер (в порядке части 3 статьи 28.6 КоАП), предусмотрена возможность электронного вручения через портал «Госуслуг» без составления протокола.
Для постановления по камерному делу документ считается полученным, если адресат зарегистрирован в ЕСИА, не отказался от электронного направления и вошел в личный кабинет в течение семи дней со дня размещения документа.
Региональный портал. Если пользователь согласился получать документы через него, документ считается полученным при входе в личный кабинет в течение семи дней со дня размещения.
Когда отправляют письмо. По камерному делу при отсутствии входа на «Госуслуги» в течение семи дней бумажную копию направляют заказным письмом с уведомлением, если нет согласия получать документы исключительно через личный кабинет либо это согласие отозвано. Для регионального портала бумажная копия направляется, если согласившийся на электронное получение пользователь не вошел в кабинет за семь дней.
Что грозит за просрочку оплаты штрафа
Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет новый штраф в двукратном размере неуплаченной суммы, но не менее 1 000 руб., либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов — кроме определенных случаев.
За неуплату штрафа за нарушение главы 12 КоАП, зафиксированное автоматической камерой, административный арест не применяется. Это исключение следует из примечания 3 к статье 20.25 касается именно ареста: оно не отменяет штраф или обязательные работы за неуплату.
Параллельно с административным наказанием за неуплату запускается взыскание самого долга: судебный пристав возбуждает исполнительное производство в трехдневный срок со дня поступления исполнительного документа или получения сведений ГИС ГМП о неуплате.
Если исполнительный документ впервые поступил приставу, в постановлении о возбуждении производства устанавливают срок для добровольного исполнения и предупреждают, что после его истечения начнется принудительное исполнение с взысканием исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий.
Что такое исполнительский сбор и сколько он стоит
Исполнительский сбор устанавливается, если должник не исполнил требование в срок для добровольного исполнения и не представил приставу доказательства, что это произошло из-за чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
Исполнительский сбор по денежному требованию составляет 12% взыскиваемой суммы, но не менее 2 000 руб. для гражданина или индивидуального предпринимателя и 20 000 руб. для организации. Он связан с неисполнением требования в срок для добровольного исполнения, а не возникает автоматически в день появления штрафа.
Когда за долг по штрафу могут не выпустить за границу
Для денежных требований этого вида закон предусматривает порог 30 000 руб. и более. Если со дня окончания срока для добровольного исполнения прошло два месяца, ограничение возможно при долге свыше 10 000 руб. Речь идет о неисполнении без уважительных причин; одного наличия штрафа недостаточно.
Но это правило относится к случаям, когда исполнительный документ является судебным актом или сам пристав действует по документу, выданному на основании судебного акта.
Если же исполнительный документ судебным актом не является и не выдан на основании судебного акта — а постановление ГИБДД относится именно к таким документам, — то пристав или взыскатель должны сначала обратиться в суд с заявлением об установлении ограничения на выезд.
Только после того как судебный акт об ограничении выезда вступит в законную силу, пристав выносит собственное постановление об ограничении — не позднее дня, следующего за днем получения этого судебного акта.
Итоговое постановление о временном ограничении на выезд утверждает старший судебный пристав или его заместитель.
Как и куда обжаловать постановление
Лицо, в отношении которого вынесено постановление, вправе его обжаловать. Порядок предусмотрен главой 30 КоАП.
Жалобу на постановление, вынесенное должностным лицом, подают либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела — заявитель сам выбирает, куда обращаться. Обращения для обжалования можно направить на сайт ГИБДД Госавтоинспекция.рф/request_main
Если жалоба поступила одновременно и в суд, и в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, рассматривать ее будет суд.
Общий срок на подачу жалобы — 10 дней со дня вручения или получения копии постановления; если срок пропущен, его можно восстановить по ходатайству, которое рассматривает судья или должностное лицо, уполномоченные рассматривать саму жалобу.
Уполномоченный орган или должностное лицо рассматривает жалобу в течение 10 дней со дня ее поступления со всеми материалами дела. Для суда общий срок — два месяца с того же события.
Куда и как подать жалобу
Жалобу можно подать тому же судье, органу или должностному лицу, которые вынесли постановление: они обязаны в течение трех суток направить ее со всеми материалами в суд, вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу.
Жалобу можно подать и напрямую — непосредственно в суд, вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, минуя орган, который вынес постановление.
Государственная пошлина за подачу такой жалобы не взимается.
При наличии технической возможности документы по делу можно подать электронно — через личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя, через Единый портал «Госуслуг» или через систему электронного документооборота с межведомственным взаимодействием.
Для подачи через Единый портал «Госуслуг» нужно пройти регистрацию в ЕСИА и дать согласие на получение документов; для постановлений по камерным материалам (часть 3 статьи 28.6 КоАП) достаточно не отказаться от такого способа взаимодействия.
Электронный образ бумажного документа должен сохранять масштаб оригинала 1:1; в правилах названы форматы PDF, JPEG, PNG и TIFF. Каждый документ подают отдельным файлом. Если документы направляет защитник, представитель или законный представитель, одновременно направляется документ о его полномочиях.
Когда собственника машины освобождают от штрафа за нарушение, зафиксированное камерой
Собственника освобождают от ответственности за нарушение, зафиксированное автоматически, если при рассмотрении жалобы подтверждено, что в момент фиксации автомобиль находился во владении или пользовании другого лица. Это обстоятельство нужно подтвердить при рассмотрении жалобы — самого возражения против штрафа недостаточно.
То же правило работает, если автомобиль на момент фиксации нарушения уже выбыл из владения собственника из-за противоправных действий третьих лиц — например, был украден.
Как связаны жалоба и льготная оплата
Ожидание решения суда не гарантирует сохранения скидки. Льготная оплата привязана к 30 дням со дня вынесения постановления, а на рассмотрение жалобы суду отведено два месяца со дня ее поступления со всеми материалами. Поэтому ориентироваться нужно на срок льготной оплаты, а не на дату ответа суда. Отдельно закон предусматривает восстановление льготного срока по ходатайству, если заказная почтовая копия постановления пришла после его истечения.
Как вернуть деньги после отмены штрафа или двойной оплаты
Если штраф уже уплачен, а затем постановление отменили, деньги можно вернуть. То же относится к двойной оплате, в том числе по другим реквизитам. Официальная инструкция mos.ru перечисляет следующие документы для возврата.
Заявление на возврат и копия паспорта. При личном обращении нужен также оригинал паспорта.
Реквизиты банковского счета для перечисления денег.
Платежные документы либо документы о взыскании и перечислении денег судебными приставами.
При отмене штрафа — копия решения об отмене постановления. При повторной оплате — копия документа, на основании которого назначен штраф.
По штрафу Госавтоинспекции документы направляют в территориальный орган МВД России, на реквизиты которого был зачислен платеж. Для штрафов МАДИ и АМПП инструкция предусматривает обращение в соответствующее ведомство; это отдельные от ГИБДД случаи.