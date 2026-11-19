Ожидание решения суда не гарантирует сохранения скидки. Льготная оплата привязана к 30 дням со дня вынесения постановления, а на рассмотрение жалобы суду отведено два месяца со дня ее поступления со всеми материалами. Поэтому ориентироваться нужно на срок льготной оплаты, а не на дату ответа суда. Отдельно закон предусматривает восстановление льготного срока по ходатайству, если заказная почтовая копия постановления пришла после его истечения.