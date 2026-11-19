После официального отмены военного положения наступает юридическое последствие для всех документов, изданных специально для обеспечения этого режима. Пункт 3 статьи 21 Федерального конституционного закона устанавливает, что такие акты утрачивают силу или отменяются. Это означает, что ограничения, обязанности и специальные полномочия, которые были введены указом о введении режима или последующими подзаконными актами, перестают действовать на всей территории, где они применялись. Читателю важно понимать, что это правило касается именно актов, принятых для обеспечения режима военного положения; другие нормативные акты, не связанные напрямую с этим режимом, сохраняют свою силу, если их не отменили отдельным решением.