Военное положение в России: кто его вводит и что меняется для граждан и организаций
Военное положение в России вводится исключительно Президентом РФ, при этом соответствующий указ подлежит обязательному утверждению Советом Федерации. Документ должен содержать конкретные обстоятельства, послужившие основанием для введения режима, точную дату и время начала его действия, а также границы территории, на которой он распространяется.
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Инициатива по введению военного положения принадлежит только Президенту РФ, а Совет Федерации выступает органом, утверждающим данный акт.
Указ Президента обязан детально описывать причины введения режима, фиксировать момент начала действия и четко обозначать географические границы его применения.
После подписания указ незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации, где вопрос об его утверждении должен быть рассмотрен в течение 48 часов с момента получения этого указа.
Кто вводит военное положение
Военное положение в России вводится исключительно Президентом РФ, который издает соответствующий указ. В соответствии с Федеральным конституционным законом, в указе должны быть определены обстоятельства, послужившие основанием для введения режима, дата и время, с которых начинает действовать военное положение, а также границы территории, на которой он вводится. Указ незамедлительно передается на утверждение в Совет Федерации, который обязан рассмотреть вопрос об утверждении в течение 48 часов с момента получения документа.
Решение об утверждении указа принимается большинством голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации и оформляется соответствующим постановлением. После принятия решения указ подлежит незамедлительному обнародованию по каналам радио и телевидения, а также официальному опубликованию. Если Совет Федерации не утверждает указ, он прекращает действие со следующего дня после дня принятия такого решения.
Режим военного положения включает в себя комплекс экономических, политических, административных, военных и иных мер, направленных на создание условий для отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. Меры, предусмотренные статьей 7 Федерального конституционного закона, применяются только на территории, на которой введено военное положение. При этом меры, указанные в статье 8 закона, могут применяться как на территории действия режима, так и на территориях, где он не введен, в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Меры, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 Федерального конституционного закона, применяются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами военного управления на основании указов Президента Российской Федерации.
Где действует военное положение
Указ Президента РФ от 19 октября 2022 г. № 756 установил военное положение на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этот документ определяет конкретную географию, на которой действуют особые правовые нормы, отличные от стандартного режима.
Правовая база допускает применение мер, связанных с военным положением, не только на территориях, где режим официально введен, но и на других участках страны. Это касается, в частности, ограничений экономической деятельности, производства продукции для государственных нужд и изменения форм собственности, предусмотренных статьями 7 и 8 Федерального конституционного закона «О военном положении».
Нормативные акты, регулирующие меры, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 7 и пунктом 1 статьи 8 Федерального конституционного закона «О военном положении», могут быть приняты как до введения режима, так и в период его действия. Это означает, что правовые основания для указанных ограничений могут существовать заранее, а их практическая реализация привязывается к фактическому введению военного положения на конкретной территории.
Для проверки актуальности ограничений на интересующей территории необходимо сверять действующую редакцию Указа № 756 с последующими нормативными актами, которые могут расширять или уточнять перечень мер. Важно различать сам факт введения режима и конкретные предписания, которые могут распространяться на более широкую территорию в зависимости от характера ограничений.
Что меняется для граждан
Федеральный конституционный закон «О военном положении» (в редакции от 29.05.2023) устанавливает перечень мер, которые могут применяться на территориях, где введен данный режим. Закон допускает введение комендантского часа, то есть запрета находиться на улицах и в общественных местах в определенное время суток, а также ограничение свободы передвижения и въезда-выезда с территории. Эти меры реализуются указами Президента РФ и направлены на обеспечение безопасности на территории, где введено военное положение.
В условиях военного положения федеральные органы исполнительной власти, органы власти субъектов РФ и органы военного управления получают право проводить проверку документов, удостоверяющих личность, и осуществлять личный досмотр граждан. В редакции от 29.05.2023 закон также предусматривает возможность принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, где оно не действует. Эти полномочия закреплены в тексте закона и применяются в строгом соответствии с установленными процедурами.
Закон разрешает запрет или ограничение проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. Также допускается ограничение продажи оружия, опасных веществ, наркотиков, лекарств и алкоголя, а также их временное изъятие у граждан. Эти меры принимаются для снижения рисков для общественного порядка и безопасности на территории, где введено военное положение.
Граждане могут быть привлечены к работам, необходимым для нужд обороны, ликвидации последствий атак и восстановления объектов экономики. Это трудовая обязанность, возникающая в период действия режима. Закон также допускает изъятие имущества у организаций и граждан, если оно необходимо для нужд обороны. В этом случае государство обязано выплатить стоимость изъятого имущества в соответствии с федеральными законами.
Право на участие в выборах сохраняется, но процедура его реализации на территориях военного положения имеет особенности. Согласно поправкам к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», внесенным в мае 2023 года, Центральная избирательная комиссия должна согласовать проведение выборов в этих регионах с Министерством обороны и ФСБ. Это условие обеспечивает безопасность избирательного процесса.
За нарушение запретов и ограничений, установленных указами Президента РФ на территории, где введено военное положение, предусмотрена административная ответственность. В соответствии с законом, в редакции от 29.05.2023, допускается административное задержание нарушителя на срок до 30 суток в порядке, предусмотренном федеральным законом. Конкретные меры и их применение должны соответствовать тексту действующих указов и нормативных актов.
Что меняется в работе организаций
На территориях, где введено военное положение, организации обязаны участвовать в обеспечении государственных нужд и потребностей Вооруженных Сил. Это включает организацию производства продукции, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Такие меры применяются исключительно на территории действия режима и направлены на поддержание обороноспособности и жизнеобеспечения населения.
Закон допускает изъятие имущества у организаций и граждан, если оно необходимо для нужд обороны. Данная мера реализуется на основании указов Президента РФ и федеральных законов. Обязательным условием является последующая выплата государством стоимости изъятого имущества, что обеспечивает компенсацию потерь для владельцев.
В период военного положения могут быть временно изменены форма собственности организаций, порядок и условия процедур банкротства, а также режим трудовой деятельности. Эти изменения затрагивают финансовое, налоговое, таможенное и банковское регулирование. Меры могут устанавливаться как в период действия режима, так и до его введения, что позволяет заранее готовить нормативную базу для оперативного реагирования.
Организации также могут столкнуться с временными ограничениями на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, а также свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Эти ограничения действуют как на территории военного положения, так и на территориях, где он не введен, если это предусмотрено федеральными законами и иными нормативными актами.
Органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие органам государственной власти и органам военного управления в обеспечении режима военного положения. Данная обязанность закреплена за органами МСУ; взаимодействие организаций с ними регулируется общими нормами законодательства о военном положении и иными нормативными актами, устанавливающими порядок выполнения оборонных задач.
С 13 декабря 2024 года Федеральным конституционным законом от 13.12.2024 № 4-ФКЗ введены ограничения доступа к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций. Организации, чья деятельность затрагивает указанные структуры, должны учитывать установленный режим ограничения при работе с соответствующими данными.
Для проверки конкретных требований к перевозкам, работе на участках дорог или условиям оборонных заказов необходимо обращаться к действующим редакциям федеральных законов и указов Президента РФ, а также к региональным нормативным актам. Поскольку конкретные реквизиты актов, регулирующих трудовую повинность или оборот товаров, могут варьироваться, каждая ситуация требует индивидуальной правовой оценки и сверки с официальными документами.
Ответственность за нарушение режима
За нарушение режима военного положения, зафиксированное по статье 20.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрена возможность конфискации транспортного средства, если правонарушение совершено с его использованием. Данная мера применяется в строгом соответствии с условиями, установленными нормативными актами, регулирующими данный режим.
Процедура фиксации правонарушения включает составление протокола. Уполномоченными на это лицами являются должностные лица полиции и пограничных органов, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, а также военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации. Распределение полномочий между этими ведомствами обеспечивает оперативное реагирование на нарушения в зоне действия режима.
В рамках производства по делу об административном правонарушении лицо может быть задержано для выяснения обстоятельств или установления личности. Базовый срок такого задержания составляет не более 48 часов. Однако этот период может быть изменен указом президента, которым было введено военное положение, что позволяет адаптировать меры принуждения к конкретной оперативной обстановке.
Региональные ограничения и практические примеры
Региональные ограничения на транспортные перевозки вводятся указами глав субъектов или республик и действуют на конкретных участках дорог или в пределах административных границ. В предоставленных материалах отсутствуют данные о действующих временных ограничениях для грузового транспорта в Херсонской области, поэтому конкретные меры для этого региона проверить по имеющимся источникам невозможно.
Согласно пункту 6 Указа Президента РФ № 757, конкретные меры, сроки и порядок их применения на территории, где введено военное положение, определяются решениями главы региона. Это означает, что для проверки актуальности любого ограничения необходимо искать не федеральный акт, а региональный нормативный документ, подписанный губернатором или главой республики.
В Ростовской области Указом Губернатора от 21.12.2022 № 113 с 22.12.2022 введено ограничение на выезд транспортных средств категорий N2 и N3 через автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенский». Исключениями являются транспортные средства, следующие в Крым, задействованные в фортификационных работах, восстановлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, выполняющие задачи СВО, а также транспорт органов государственной власти и экстренных служб.
В Луганской Народной Республике Указом Главы от 05.06.2026 № УГ-480/26 с 04:00 06.06.2026 до особого распоряжения запрещены: использование перевозчиками для регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров участка дороги Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь на территории ЛНР (км 518+910 — км 532+255, от Зоринска до Дебальцево); регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров по маршрутам через дорогу Р-280 «Новороссия» для перевозчиков, зарегистрированных в ЛНР; перевозки автомобильным транспортом (включая транзитные) организованных групп детей по территории ЛНР — за исключением перевозок, организованных Минобразованием. Также ограничено движение пригородных поездов на ряде участков, за некоторым исключением.
В Ивановской области Указом Губернатора от 13.06.2023 № 57-УГ с 13.06.2023 по 15.04.2025 запрещалось использование беспилотных воздушных судов физическими и юридическими лицами, за некоторым исключением; в тексте акта также использована формулировка «до особого распоряжения». Установленный срок действия истек 15.04.2025, однако сохранялась возможность изменения срока или отмены меры отдельным актом, поэтому для оценки статуса на текущую дату требуется проверка последующих решений губернатора.
Для проверки актуальности регионального ограничения необходимо определить три параметра: территорию, дату начала действия и наличие исключения. Если в акте указано «до особого распоряжения», ограничение действует до момента подписания отменяющего документа. Если указан конкретный срок окончания, как в случае с Ивановской областью, после этой даты мера прекращает действовать автоматически. Перечни исключений часто не раскрываются в кратких цитатах, поэтому для точного применения меры требуется изучение полного текста регионального акта.
Отмена режима и прекращение действия актов
Прекращение действия военного положения регулируется Федеральным конституционным законом, который четко разграничивает полномочия по отмене режима и судьбу нормативных актов, принятых в период его действия. Согласно пункту 1 статьи 21 данного закона, решение об отмене военного положения принимает Президент Российской Федерации. Это действие оформляется отдельным указом и возможно только после устранения обстоятельств, которые изначально послужили основанием для введения режима. Таким образом, отмена не является автоматическим процессом, а требует волевого акта главы государства, фиксирующего факт прекращения угрозы или завершения чрезвычайной ситуации.
После официального отмены военного положения наступает юридическое последствие для всех документов, изданных специально для обеспечения этого режима. Пункт 3 статьи 21 Федерального конституционного закона устанавливает, что такие акты утрачивают силу или отменяются. Это означает, что ограничения, обязанности и специальные полномочия, которые были введены указом о введении режима или последующими подзаконными актами, перестают действовать на всей территории, где они применялись. Читателю важно понимать, что это правило касается именно актов, принятых для обеспечения режима военного положения; другие нормативные акты, не связанные напрямую с этим режимом, сохраняют свою силу, если их не отменили отдельным решением.
Для проверки конкретного случая необходимо сопоставлять дату отмены режима с датой издания акта, который вы хотите применить. Если акт был принят в период действия военного положения и его цель состояла в обеспечении этого режима, то после издания указа Президента об отмене он юридически недействителен. Специальные полномочия органов власти, предоставленные в рамках этого режима, также прекращают существование вместе с утратой силы соответствующих актов. При возникновении споров о том, относится ли конкретная мера к числу отмененных, требуется индивидуальная правовая оценка с проверкой реквизитов акта и его связи с режимом военного положения.