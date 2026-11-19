Приказ о создании Саратовского филиала Волгоградской академии МВД подписали 7 сентября этого года. При поддержке Вячеслава Володина в рамках благотворительного проекта начали реконструкцию учебного корпуса и строительство спортсооружений. Новое здание рассчитано на 500 студентов и 100 преподавателей: в нем будет два лекционных зала, 17 классов и аудиторий, 18 рабочих кабинетов. Прием на первый курс начнется в 2027 году.