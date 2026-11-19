На филиал Академии МВД в Саратове выделили 1,5 миллиарда рублей
Прием на первый курс откроют в 2027 году
На создание филиала Академии МВД в Саратове в 2027 году выделят 1,5 млрд руб. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Финансирование предусмотрели в проекте федерального бюджета во втором чтении.
Инициатором создания ведомственного вуза в Саратове выступил сам господин Володин, ранее он обсуждал этот вопрос с министром внутренних дел. Под филиал выбрали бывший Центр профессиональной подготовки ГУ МВД в Ленинском районе на Московском шоссе, 12б/1. Спикер ГД осмотрел эту территорию вместе с представителями МВД и губернатором Романом Бусаргиным и поставил задачу создать необходимую материально-техническую базу и обеспечить курсантов общежитием.
Приказ о создании Саратовского филиала Волгоградской академии МВД подписали 7 сентября этого года. При поддержке Вячеслава Володина в рамках благотворительного проекта начали реконструкцию учебного корпуса и строительство спортсооружений. Новое здание рассчитано на 500 студентов и 100 преподавателей: в нем будет два лекционных зала, 17 классов и аудиторий, 18 рабочих кабинетов. Прием на первый курс начнется в 2027 году.
Собственный милицейский вуз работал в Саратове до 2012 года. Он вырос из школы младшего комсостава милиции, открытой в 1925-м, а в 1998 году получил статус юридического института МВД. В ходе реформы ведомства в 2011 году институт расформировали, а курсантов распределили по другим учебным заведениям.