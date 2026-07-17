В Саратове могут возродить академию МВД

В Саратове планируется воссоздание ведомственного высшего учебного заведения. С инициативой открыть филиал Академии МВД выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее этот вопрос он уже обсуждал с министром внутренних дел .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Володин Саратов» Фото: Telegram-канал «Володин Саратов»

Местом для будущего вуза избрали бывший Центр профессиональной подготовки ГУ МВД в Ленинском районе. Учебное заведение расположится на Московском шоссе 12б/1. Спикер осмотрел эту территорию совместно с представителями МВД и губернатором Романом Бусаргиным.

Вячеслав Володин поставил задачу создать необходимую материально-техническую базу и обеспечить будущих курсантов общежитием . Центр профподготовки на картах обозначен как недействующий, однако он завершил обучение 53 групп специалистов в конце 2024 года.

До 2012 года в Саратове действовал собственный вуз для подготовки кадров для милиции, а затем полиции. Его история началась в 1925 году со 2-й Саратовской школы младшего командного состава милиции. Позже учебное заведение реорганизовали в Саратовские высшие курсы МВД СССР, затем в Саратовскую высшую школу МВД, а с 1998 года оно стало именоваться Саратовским юридическим институтом МВД РФ .

Решение о расформировании института приняли в 2011 году в рамках оптимизации личного состава при реформировании МВД. Указ о реформе подписал президент Дмитрий Медведев. Тогда из 11 учреждений высшего образования МВД в стране оставили 9. Курсантов саратовского вуза перевели в другие учебные заведения .

Никита Маркелов