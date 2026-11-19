Правоохранительные органы обязаны принять меры по представлению комиссии в установленные сроки. Если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, меры должны быть приняты не позднее дня, предшествующего дню голосования. Если представление получено в день голосования или в следующий за ним день, меры принимаются незамедлительно. В остальных случаях срок принятия мер составляет пять дней.