ЦИК и избиркомы — кто проводит выборы и куда жаловаться на нарушения
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России — федеральный государственный орган, который организует подготовку и проведение выборов федерального уровня. Комиссия действует на постоянной основе и имеет статус юридического лица. Ее правовой статус и общие правила работы избиркомов установлены Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Главное
ЦИК действует на постоянной основе и в пределах своей компетенции независима от органов государственной власти и местного самоуправления.
Правовые основы деятельности комиссии закреплены прежде всего Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; отдельные вопросы, включая обжалование, регулируются и другими актами.
Комиссия координирует деятельность избирательных комиссий и обеспечивает подготовку федеральных выборов.
Срок полномочий состава Центральной избирательной комиссии — пять лет.
Что делает ЦИК России?
ЦИК России — федеральный государственный орган, действующий на постоянной основе. Ее статус, состав и основные полномочия закреплены в законе № 67-ФЗ. Комиссия обладает статусом юридического лица; срок полномочий ее состава составляет пять лет.
Комиссия обеспечивает подготовку и проведение выборов федерального уровня, координируя деятельность избирательных комиссий и принимая необходимые решения в рамках закона. Установление общих результатов соответствующих федеральных выборов ЦИК осуществляет после поступления и проверки данных от нижестоящих комиссий.
В постоянные полномочия ЦИК входит контроль за соблюдением избирательных прав граждан страны и обеспечение подготовки и проведения выборов и референдумов. Комиссия следит за соблюдением избирательного законодательства и вправе принимать решения в пределах своих полномочий по вопросам деятельности нижестоящих комиссий.
В состав Центральной избирательной комиссии входят 15 членов с правом решающего голоса.
ЦИК также организует финансирование выборов и референдумов и контролирует распределение бюджетных средств, выделенных на их проведение.
В составе ЦИК 15 членов: по пять назначают Государственная Дума, Совет Федерации и Президент России.
Председателя ЦИК, его заместителя и секретаря избирают члены комиссии из своего состава тайным голосованием. Порядок определения председателей других комиссий зависит от их уровня и установлен законом. Заместителя председателя и секретаря комиссии избирают на ее первом заседании из числа членов с правом решающего голоса.
Как распределены полномочия избиркомов?
Общие правила устройства и работы избирательных комиссий установлены федеральным законом № 67-ФЗ. Особенности выборов президента и депутатов Госдумы регулируют также законы № 19-ФЗ и № 20-ФЗ. Для региональных и муниципальных кампаний применяются соответствующие конституции или уставы и законы субъектов РФ, а также уставы муниципальных образований.
Окружные избирательные комиссии создают для выборов по одномандатным и многомандатным округам в предусмотренных законом случаях. Правила их формирования и срок полномочий устанавливает закон о соответствующих выборах. Он также может предусматривать передачу их полномочий другой комиссии.
В действующей федеральной системе отдельно перечислены ЦИК, комиссии субъектов РФ, окружные, территориальные и участковые комиссии. На муниципальных выборах полномочия соответствующих комиссий определяются федеральным и региональным законодательством; переносить порядок одной кампании на все остальные нельзя.
Если кандидат, избирательное объединение или инициативная группа по проведению референдума нарушают закон № 67-ФЗ, соответствующая комиссия вправе вынести предупреждение. Его доводят до сведения избирателей или участников референдума через СМИ либо иным способом.
При наличии оснований, в том числе в связи с обращениями граждан, указывающими на нарушение закона, комиссии вправе направлять представления о проведении проверок и пресечении нарушений в правоохранительные органы и органы исполнительной власти. Это механизм взаимодействия избирательных органов с государственными структурами для обеспечения законности выборов.
Правоохранительные органы обязаны принять меры по представлению комиссии в установленные сроки. Если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, меры должны быть приняты не позднее дня, предшествующего дню голосования. Если представление получено в день голосования или в следующий за ним день, меры принимаются незамедлительно. В остальных случаях срок принятия мер составляет пять дней.
В России действуют избирательные комиссии субъектов РФ, которые организуют региональные выборы и референдумы, а также участвуют в федеральных.
Территориальные избирательные комиссии действуют на постоянной основе, формируются на территории городов и районов и участвуют в организации федеральных и региональных выборов в пределах своей территории.
Окружная избирательная комиссия может не формироваться, если ее полномочия возлагаются на комиссию другого уровня.
При проведении соответствующих референдумов ЦИК, комиссии субъектов РФ, территориальные и участковые комиссии действуют в качестве комиссий референдума.
Комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме. Объем полномочий каждой комиссии определяется законом и видом кампании; решения принимаются только в пределах ее компетенции.
Куда обращаться при нарушении?
Сообщение о нарушении
Комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Обжалование решений и действий комиссии
Решения и акты комиссий, принятые в пределах их компетенции, обязательны для федеральных органов законодательной и исполнительной власти, органов субъектов РФ, государственных и муниципальных учреждений, кандидатов, избирательных объединений, общественных объединений, организаций, должностных лиц, избирателей и участников референдума.
Решения вышестоящей комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для нижестоящих комиссий. Однако решение комиссии, противоречащее закону либо принятое с превышением установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей комиссией или судом.
После отмены решения нижестоящей комиссии вышестоящая комиссия вправе принять решение по существу вопроса или направить соответствующие материалы на повторное рассмотрение нижестоящей комиссии. Если нижестоящая комиссия повторно не рассмотрит вопрос или вновь примет решение, противоречащее закону либо с превышением установленной компетенции, решение по существу данного вопроса вправе принять вышестоящая комиссия.
Как подать жалобу в срок?
Для защиты своих прав участники избирательного процесса могут обжаловать не только решения, но и действия либо бездействие комиссий. При этом незаконное решение подлежит отмене — порядок такого обжалования рассматривается ниже.